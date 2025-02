Nach Fehlgeburt: "Jersey Shore"-Sammi Giancola ist schwanger

Sammi Giancola (37), bekannt aus der Realityshow Jersey Shore, hat am Sonntag eine besondere Nachricht verkündet: Sie erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Verlobten Justin May. In einem Beitrag auf Instagram schrieb Sammi: "Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt… Baby May kommt im August 2025." Dazu teilte das Paar Fotos, auf denen es gemeinsam eine Ultraschallaufnahme seines Babys in den Händen hält. Das Babyglück ist für die beiden ein besonderer Moment, da sie jahrelang mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen hatten, wie sie weiter im Beitrag erklärten.

Im Laufe der letzten Jahre machte Sammi ihre Herausforderungen bei der Familienplanung öffentlich. In der Serie "Jersey Shore: Family Vacation" sprach sie offen über eine Fehlgeburt, die sie nach einer IVF-Behandlung durchleben musste. Der Verlust war schmerzhaft, aber sie lobte ihren Justin immer wieder für seine unerschütterliche Unterstützung während dieser schwierigen Zeiten. Nun, nach einem langen Weg, der von Enttäuschung und Hoffnung geprägt war, bezeichnet sie ihre Schwangerschaft als "den absolut größten Segen". In den Kommentaren zu ihrem Post waren auch ihre ehemaligen Kollegen aus "Jersey Shore" voller Freude: Snooki (37), JWoww und viele andere gratulierten herzlich.

Sammi, liebevoll als "Sweetheart" bekannt, war eines der beliebtesten Gesichter von "Jersey Shore" und ist seit 2024 mit Justin verlobt. Die beiden lernten sich abseits der Showbiz-Bühne kennen und es verbindet sie eine enge Beziehung. Ihre Fans feiern nicht nur die Schwangerschafts-News, sondern auch den mutigen und offenen Umgang mit den Höhen und Tiefen, die sie erlebt haben. Bereits 2024 hatte die TV-Bekanntheit im Netz über ihre Verlobung berichtet und dabei emotional erklärt: "Das war die einfachste Frage, die ich je beantwortet habe." Bald erweitern sie ihr Glück, nachdem sie nun endlich ihr erstes Kind erwarten.

Instagram / sammisweetheart Sammi Giancola und Justin May, Februar 2025

Instagram / sammisweetheart Sammi Giancola und ihr Verlobter Justin May

