Damit ist das Liebes-Aus ganz offiziell! Schon vor etwas mehr als einem Monat gab es die ersten Spekulationen, dass es in der Beziehung von Jersey Shore-Star Sammi Giancola (34) und ihrem Verlobten Christian Biscardi mächtig kriseln soll. Bestätigt haben die zwei das Ende ihrer Liebe bisher aber nie. Das änderte sich nun aber – Sammi stellte tatsächlich klar: Sie und Chris gehen in Zukunft getrennte Wege.

In einem TikTok-Q&A sprach die Reality-TV-Bekanntheit endlich Klartext. "Bist du Single?", wollte ein Fan von ihr wissen und bekam eine kurze, aber eindeutige Antwort: "Ja." Sorgen müssen sich die Fans der Brünetten nach diesen traurigen News allerdings ganz und gar nicht machen. Sammi betonte in der Fragerunde, dass es ihr gut gehe und sie trotzdem glücklich sei. Weitere Details rund um die Trennung wollte die Beauty bisher aber noch nicht herausrücken.

Mitte Juni sah es ebenfalls so aus, als würde das Liebes-Aus der 34-Jährigen gar nicht allzu sehr zu schaffen machen. "Meine Stimmung ist jetzt einfach, das Leben zu leben", betonte sie in einem Clip – und stellte damit klar: Sie blickt positiv in die Zukunft.

Sammi Giancola Sammi Giancola und Christian Biscardi, 2019

Sammi Giancola Verlobung von Sammi Giancola und Christian Biscardi, 2019

Instagram / sammisweetheart Sammi Giancola, Reality-Star

