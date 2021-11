Sammi Giancola (34) hat in Sachen Liebe eine turbulente Zeit hinter sich! Eigentlich wollte die Jersey Shore-Beauty nämlich ihren Verlobten, den Fitness-Influencer Christian Biscardi, heiraten. Doch Anfang Juli beendete das Paar seine Beziehung dann überraschend. Aber gibt es in Sammis Leben etwa schon wenige Monate nach dem Liebesaus wieder einen neuen Mann? Jedenfalls deutete das TV-Gesicht das jetzt in den sozialen Medien an...

In ihrer Instagram-Story teilte Sammi jetzt jedenfalls einen Schnappschuss, der für so einige Spekulationen rundum das Liebesleben des Reality-TV-Sternchens sorgt: Auf dem Foto posiert die 34-Jährige nämlich an der Seite eines Mannes namens Justin May. Die beiden wirken außerdem so richtig vertraut miteinander: Justin hat seinen Arm nicht nur um Sammis Hüfte gelegt, die beiden halten auch noch Händchen.

Ob es sich bei Justin aber tatsächlich um Sammis neuen festen Freund handelt, ist bislang noch unklar. Zwar verbrachte die US-Amerikanerin den Feiertag Thanksgiving mit dem Hottie und betitelte das Foto in ihrer Instagram-Story kurz und knapp mit dem Wort "Dankbar" – doch konkret hat sie sich bis jetzt noch nicht zu der vermutlich neuen Liebe geäußert...

"Jersey Shore"-Bekanntheit Sammi Giancola

Sammi Giancola, Reality-Star

Sammi Giancola im Februar 2017 in New York City

