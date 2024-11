"Jersey Shore"-Star Sammi Giancola erlitt eine Fehlgeburt

Sammi Giancola (37) musste Schreckliches durchmachen. Nachdem sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Justin May eine langwierige IVF-Behandlung hinter sich gebracht hatte, wurde die Jersey Shore-Berühmtheit schwanger. In der aktuellen Episode von "Jersey Shore: Family Vacation" offenbart sie nun, dass sie eine Fehlgeburt hatte. "Es war ein sehr langer Prozess, mit vielen Spritzen und vielen Hormonen", berichtet der Realitystar und führt weiter aus: "Allein der Gedanke, schwanger zu sein, war magisch für mich, und dass mir das genommen wurde, ist niederschmetternd."

In dieser schweren Zeit findet Sammi Halt in der Liebe und Unterstützung von Justin, mit dem sie seit über zwei Jahren zusammen ist. In "Jersey Shore: Family Vacation" schwärmt sie: "Justin ist in mein Leben getreten und hat es eine Million Mal besser gemacht. Er ist einfach alles, was ich mir von einem Mann wünschen kann. Er ist geduldig. Er ist hilfsbereit und ich liebe und verehre ihn so sehr." Im April dieses Jahres verlobten sich die TV-Bekanntheit und der Barkeeper. "Ich habe mein ganzes Leben lang von diesem Moment geträumt. Ich fühle mich wie das glücklichste Mädchen der Welt", erinnert sie sich in der neuesten Folge.

Vor Justin war Sammi schon einmal verlobt. 2019 ging Christian Biscardi vor der US-Amerikanerin auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Die Beziehung mit dem Muskelprotz endete allerdings im Sommer 2021. Nach vielen Gerüchten bestätigte die heute 37-Jährige das Liebes-Aus auf Instagram. Damals fragte ein Fan: "Bist du Single?" Die Brünette bejahte dies, erklärte aber auch, dass sie damit sehr glücklich sei.

Instagram / sammisweetheart Sammi Giancola und ihr Verlobter Justin May

Getty Images Sammi Giancola im Februar 2017 in New York City

