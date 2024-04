Sammi Giancola und ihr Freund Justin haben sich verlobt!

Die beiden wollen den nächsten Schritt wagen. Auf Instagram gibt Sammi Giancola (37) die Verlobung mit ihrem Freund Justin May bekannt. In einem Beitrag teilt die Jersey Shore-Bekanntheit einige Aufnahmen, die sie und ihren Liebsten bei dem Antrag zeigen. Auf einem Foto hält Sammi glücklich den funkelnden Verlobungsring in die Kamera. "Life-Update: Verlobter. Die einfachste Frage, die ich je beantwortet habe... das glücklichste Mädchen der Welt. Ich werde dich für immer lieben und dann noch etwas mehr", schreibt sie unter dem Post. "Ich kann es kaum erwarten, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen. Kein Aprilscherz", fügt die Reality-TV-Darstellerin hinzu.

Die Fans sind wegen der Neuigkeiten ganz aus dem Häuschen. Unter dem Beitrag werden Sammi und Justin mit Glückwünschen überhäuft. "Oh mein Gott, du verdienst es, so glücklich zu sein, Sammi! Herzlichen Glückwunsch ihr beiden", schreibt beispielsweise ein Follower. "Ach du meine Güte... Herzlichen Glückwunsch an euch, Sammi und Justin! Ich freue mich so sehr für euch! Mein perfektes Lieblings-Paar", freut sich ein weiterer User. Andere Fans hoffen zudem, dass die Hochzeit von einem Kamerateam begleitet und im TV ausgestrahlt wird. "Ich kann das Hochzeits-Special kaum erwarten", lässt ein Follower wissen.

Sammi und Justin gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Ende 2021 wurden die beiden erstmals zusammen gesichtet. Kurz darauf machten die beiden ihre Beziehung offiziell. Seitdem teilt das Paar regelmäßig Fotos von sich im Netz. Erst vor wenigen Wochen machte Sammi ihrem Liebsten am Valentinstag eine Liebeserklärung "Alles Gute zum Valentinstag, meine Liebe. Ich liebe dich so sehr", schrieb sie auf Instagram.

Instagram / sammisweetheart Justin May und Sammi Giancola bei ihrer Verlobung, 2024

Twitter / SammiSweetheart Sammi Giancola und Justin May im November 2021

