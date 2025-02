SAG Awards: Demi Moore kämpft bei Dankesrede mit den Tränen

Demi Moore (62) durfte sich am vergangenen Sonntag freuen: Der Hollywoodstar wurde von der US-amerikanischen Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild für seine Darbietung im Horrorstreifen "The Substance" mit einem Award als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Das machte sie höchst emotional – insbesondere, da sie bereits 1978 Mitglied der Organisation wurde, um ihrer Leidenschaft, dem Schauspiel, nachzugehen. "Das ist außergewöhnlich und zutiefst bedeutungsvoll, [...]. Ich war 15, fast 16 [Jahre alt], und es veränderte mein Leben, denn es gab mir einen Sinn, ein Ziel und eine Richtung", verdeutlichte die "Ghost"-Bekanntheit in ihrer Dankesrede und hielt sichtlich ihre Tränen zurück.

Die mittlerweile 62-Jährige sei zu diesem Zeitpunkt auf sich allein gestellt gewesen, habe keinen Plan für ihr Leben gehabt und nichts über die Schauspielerei gewusst. "Aber ich habe zugesehen und zugehört und von euch allen gelernt. Ihr seid alle die besten Lehrer gewesen und ich bin so, so dankbar, dass ich mich über so viele Jahre hinweg immer wieder versuchen konnte, manchmal mit Erfolg und manchmal ohne Erfolg", fuhr Demi fort und fügte abschließend hinzu: "Das hätte ich ohne die Unterstützung meines unglaublichen Teams und der Menschen, die hinter mir stehen, nicht tun können."

Die dreifache Mutter hat mit ihrer Darstellung in "The Substance" wohl alles richtig gemacht. Sie durfte sich nämlich nicht nur über eine Auszeichnung bei den SAG Awards freuen, sondern erhielt im vergangenen Monat auch einen Golden Globe. Darüber hinaus steht Demi in der Kategorie "Beste Hauptdarstellung" für einen der begehrten Oscars zur Auswahl – womit sie wohl niemals gerechnet hätte. "Ich habe nicht an mein Talent geglaubt. Es hat lange gedauert und viel innere Arbeit gekostet, dass ich diesen Minderwertigkeitskomplex überwunden habe", offenbarte sie im Gespräch mit Kurier.

Getty Images Demi Moore bei den SAG Awards 2025

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin

