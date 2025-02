Keanu Reeves brennt für eine Fortsetzung von "Constantine"

Keanu Reeves (60) könnte bald wieder in eine seiner kultigsten Rollen schlüpfen. Der John Wick-Star gab nun bekannt, dass er nach fast 20 Jahren unbedingt erneut als John Constantine in einer Fortsetzung des Fantasy-Films von 2005 mitwirken möchte. Im Podcast "Happy Sad Confused" erklärte der Schauspieler: "Ich brenne darauf, diesen Kerl zu spielen." Gemeinsam mit Regisseur Francis Lawrence (54) arbeitet Keanu bereits an der Verwirklichung des Projekts, während Drehbuchautor Akiva Goldsman (62) an der Geschichte für "Constantine 2" feilt. Offiziell bestätigt ist der Film zwar noch nicht, doch die Chancen standen laut Francis nie besser.

"Constantine" entwickelte sich seit seinem Kinostart 2005 trotz gemischter Kritiken zu einem echten Kultfilm. Darin kämpft der Antiheld zwischen Himmel und Hölle gegen finstere Mächte, wobei ihn eine tödliche Lungenkrebsdiagnose unter Druck setzt. Mit einem Staraufgebot, zu dem auch Rachel Weisz (54) und Tilda Swinton (64) gehörten, und einer düsteren, übernatürlichen Atmosphäre begeisterte der Film eine treue Fangemeinde. Laut Regisseur Francis war es jedoch ein langer Weg, die Fortsetzung in Gang zu bringen. Wechselnde Verantwortlichkeiten bei Warner Bros. und DC Comics hätten den Prozess immer wieder verzögert, wie er im selben Podcast erklärte.

Keanu hat schon häufiger ikonische Rollen über Jahre hinweg wiederbelebt. So spielte er 2021 in Matrix: Resurrections erneut Neo und kehrte im gleichen Jahr auch für "Bill und Ted retten das Universum" in seine Comedy-Rolle als Ted zurück. Fans schätzen an ihm nicht nur seine Bescheidenheit, sondern auch seine Loyalität zu Projekten und Figuren, die ihm am Herzen liegen. Keanus unermüdlicher Einsatz könnte nun dafür sorgen, dass die Welt bald wieder einen Schritt in Richtung Himmel – oder Hölle – macht.

Action Press Francis Lawrence 2023

ActionPress Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in "Matrix Resurrections"

