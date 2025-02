König Charles richtet das königliche Frühstück gesünder aus

König Charles (76) zeigt sich als moderner Monarch und hat eine alte royale Tradition abgeschafft. Sein Stiefsohn Tom Parker Bowles (50), der als Food-Autor und -Kritiker bekannt ist, erklärt in seinem Buch "Cooking & The Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III", dass Charles das einst üppige Frühstück der Royals abgeschafft habe. Während frühere Monarchen wie Königin Victoria für opulente Morgentafeln mit bis zu fünf Gängen bekannt waren, bevorzuge Charles ein schlichtes Frühstück aus getrockneten Früchten und Honig.

Entsprechend dem zeitgemäßen und gesundheitsbewussten Lebensstil des Königspaares, favorisiere Königsgemahlin Camilla (77) im Sommer Joghurt und im Winter Porridge, wie ihr Sohn in seinem Buch beschreibt. Das Rezept für Camillas Porridge mit einem Hauch ihres selbst gemachten Honigs ist sogar im Buch enthalten. Schon Königin Elizabeth II. (✝96) war für ihre eher einfachen Frühstücksvorlieben bekannt, die aus Müsli, Toast und Orangensaft bestanden. Doch Charles geht mit seinem minimalistischen Ansatz noch einen Schritt weiter. Sogar auf das Mittagessen soll er regelmäßig verzichten, um sich mehr seiner Arbeit widmen zu können. "Ich bin mir nicht sicher, ob Queen Victoria so etwas gutgeheißen hätte", scherzt sein Stiefsohn Tom dazu. Dennoch bezeichnet er die kulinarischen Gewohnheiten des Königspaares als "einen modernen und gesunden Start in den Tag".

Tom schwärmt regelrecht von den kulinarischen Kenntnissen seines Stiefvaters. Charles sei ein echter "britischer Food-Held" und verfüge über ein beeindruckendes Wissen zu seltenen Tierrassen, historischem Obst und Gemüse sowie Käseproduktion, Metzgerei und Braukunst. Der König habe laut seines Stiefsohnes eine besondere Verbindung zu nachhaltigen und traditionellen Lebensmitteln, was sich in vielen seiner Entscheidungen widerspiegeln würde. Seit der Hochzeit seiner Mutter Camilla mit Charles im Jahr 2005 verbindet die beiden Männer nicht nur eine familiäre Beziehung, sondern auch eine gemeinsame Begeisterung für gutes und einfaches Essen.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Tom Parker Bowles im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Hugo Burnand/Pool/Getty Images Die Royals bei der Hochzeit von König Charles und Camilla im Jahr 2005

Anzeige Anzeige