So harmonisch soll Ehe von König Charles und Camilla sein

Königin Camillas (77) Sohn Tom Parker-Bowles (49) lobte kürzlich die Ehe seiner Mutter mit König Charles (75) in den höchsten Tönen. In seinem neuen Buch "Cooking and the Crown" spricht der 49-Jährige erstmalig nicht nur über Kulinarisches, sondern auch über seinen Stiefvater und die Rolle seiner Mutter Camilla an der Seite des Königs. Tom erzählt, dass die beiden "sehr gut zusammenpassen" und sich gegenseitig unterstützen würden. Er fügt hinzu: "Wir sind glücklich, dass unsere Mutter glücklich ist." Seine Worte über das Königshaus, für das interne Verschwiegenheit ungeschriebenes Gesetz ist, sind wohl überlegt, wie der Autor anmerkt: "Ich wusste, dass ich meinen Kopf in das Maul eines Löwen stecke, aber wenn ich es jetzt nicht tun kann, nachdem ich ein Vierteljahrhundert lang über Essen geschrieben habe, wann dann?"

Tom arbeitet seit über zwei Jahrzehnten als Kochbuchautor. In seinem Ende September 2024 veröffentlichten Buch thematisiert er neben seiner Liebe zum Essen auch seine Verbundenheit mit der Monarchie. Seinen Stiefvater Charles bezeichnet Tom als den "nettesten, kenntnisreichsten und liebenswertesten Mann", der erstaunlich viel Ahnung vom Kochen habe. "Er ist jemand, den man nach Essen fragen kann, und das ist, als würde man einen Akademiker fragen", beschreibt Tom den britischen König.

Die warmen Worte des Stiefsohnes kommen für Charles zu einer kräftezehrenden Zeit. Wie OK! berichtet, unterstützt Camilla ihren Mann gerade beim Jonglieren seiner königlichen Pflichten einerseits und seiner Krebsbehandlung andererseits. Ein Insider verriet: "Sie möchte, dass er langsamer macht, sie hat Angst, dass er zu hart arbeitet." Während Charles' Krankenurlaub im Frühjahr übernahm Camilla zusätzliche Pflichten, um ihren Mann zu entlasten. Weiter sagte die Quelle: "Es gab viele positive Berichte darüber, dass es dem König gut geht, dass er wieder an die Arbeit geht. Aber […] er hat Krebs. [...] Camilla hat ihm gesagt, er solle eine Pause machen, aber er ist ein Workaholic, er hört nicht auf sie." Derzeit bereiten sich Camilla und Charles auf ihre Reise nach Australien und Samoa vor, für die Charles die Krebsbehandlung "unterbrechen" wird. "Wir mussten darüber nachdenken, wie wir sicherstellen können, dass die Energie Ihrer Majestät erhalten bleibt, damit sie optimal ist", teilte ein Sprecher des Königshauses mit.

Getty Images Tom Parker Bowles und seine Mutter Herzogin Camilla

Getty Images Tom Parker Bowles, Königin Camilla und König Charles III. beim Pferderennen im Juni 2023

