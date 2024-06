Selten: König Charles und Stiefsohn vertraut bei Royal Ascot

Auch in diesem Jahr ließen sich die Familienmitglieder des britischen Königshauses wieder zahlreich beim Royal Ascot blicken. Neben den üblichen Verdächtigen reihten sich diesmal auch Königin Camillas (76) Kinder unter die Gäste des traditionellen Pferderennens. Dabei fingen die Kameras eine superseltene Momentaufnahme von König Charles (75) und seinem Stiefsohn Tom Parker Bowles (49) ein. Wie die Bilder zeigen, begrüßten sich die beiden sehr vertraut und innig. Anschließend führten der Monarch und der Sohn von Camilla noch ein kleines Pläuschchen. Beide zeigten sich, wie erwartet, in einem eleganten Look mit Anzug und Krawatte sowie einem Ansteckblümchen.

Selten sind diese Aufnahmen vor allem deshalb, weil sich Camillas Kinder meist von der Öffentlichkeit fernhalten. Demnach war ihr Besuch beim Royal Ascot ohnehin schon eine Besonderheit. Nur weil sich Tom und seine Schwester Laura Lopes (46) selten an der Seite des Monarchen und seiner Frau zeigen, heißt das allerdings nicht, dass die Familie kein gutes Verhältnis zueinander pflegt. In der Sendung "A Current Affair" machte Charles' Stiefsohn deutlich, was er von seinem Stiefvater hält: "Ich habe meinen Stiefvater immer verehrt. Er war immer ein freundlicher, guter und liebenswerter Mann. Er ist ein Mann voller Wärme, Intelligenz und Menschlichkeit, und ich glaube, wenn es jemals passiert, wird er ein fantastischer König sein."

Camillas Kinder stammen aus ihrer Ehe mit Andrew Parker Bowles. Die beiden gingen zwischen 1973 und 1995 als Ehepaar durchs Leben. Der gemeinsame Sohn Tom, der zudem auch das Patenkind von Charles ist, ist allerdings kein Unbekannter. Mit seinem Beruf als Journalist hat sich der 49-Jährige bereits selbst einen Namen gemacht. Mit seiner Ex Sara Buys hat Tom zwei gemeinsame Kinder, die beiden trennten sich allerdings nach 13 gemeinsamen Ehejahren. Seine neue große Liebe fand er in der Journalistin Alice Procope. Vor rund vier Jahren überschattete allerdings eine niederschmetternde Krebsdiagnose ihr Liebesglück: Alice starb mit nur 42 Jahren im Jahr 2021.

Getty Images König Charles und Tom Parker Bowles im Juni 2024

Getty Images Tom Parker Bowles, Königin Camilla und Laura Lopes im November 2004

