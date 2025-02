SMS von Kronprinz Hakoon im Skandal um Marius aufgetaucht

Die Enthüllungen rund um Marius Borg Høiby (28) sorgen für Aufsehen in Norwegen. Der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) steht im Zentrum schwerwiegender Vorwürfe, darunter Körperverletzung und mehrfache Vergewaltigung. Schon seit Sommer 2020, als ein Streit zwischen Marius und seiner damaligen Freundin Juliane Snekkestad an Bord der königlichen Jacht Norge eskaliert war, hätten Kronprinz Haakon (51) und Mette-Marit von den Problemen ihres Sohnes gewusst. Das berichtet die Zeitschrift VG, der einige Textnachrichten zwischen Haakon und Juliane und ihrer Mama vorliegen. Im Januar 2023 habe Juliane mehrfach versucht, Kontakt zu Haakon aufzunehmen, jedoch keine Antwort erhalten. Erst als ihre Mutter Nina Snekkestad den Kronprinzen direkt per SMS um einen Anruf gebeten hätte, sei ein Austausch zustande gekommen, in dem sie ihre Besorgnis ausgedrückt habe.

Haakon habe schließlich geantwortet und versprochen, mit Marius zu reden, woraufhin die Familie Snekkestad Beweise für seine Gewaltbereitschaft angeboten hätte. Doch danach habe Funkstille seitens des Kronprinzenpaares geherrscht. Laut dem Anwalt der Snekkestads empfinde die Familie diese mangelnde Reaktion als "respektlos". Bereits zuvor hatte es Berichte über ähnliche Vorfälle gegeben, und auch Mette-Marit habe versucht, Kontakt mit einem der Opfer ihres Sohnes aufzunehmen. Das bestätigte der norwegische Palast später sogar öffentlich und bezeichnete es als "Privatangelegenheit". Ob es zu einer Anklage von Marius kommt, ist bislang unklar, aber die norwegischen Behörden gehen davon aus. Dem 26-Jährigen drohen bis zu sechs Jahre Haft.

Marius Borg Høiby ist der älteste Sohn aus einer früheren Beziehung von Kronprinzessin Mette-Marit. Seit seiner Kindheit steht er als Teil der norwegischen Königsfamilie unter besonderer öffentlicher Beobachtung. Trotz seines prominenten Umfeldes zieht sich die royale Familie in den letzten Jahren vermehrt aus Marius' persönlichem Leben zurück, während immer wieder Schlagzeilen über Skandale in den Medien auftauchen. Wie es für den mittlerweile 26-Jährigen weitergeht, bleibt ungewiss. Auch für Kronprinz Haakon und Mette-Marit dürfte die Situation zunehmend schwieriger werden, da das Verhalten ihres Sohns den Ruf der norwegischen Monarchie belastet.

Getty Images Marius Borg Høiby mit seiner Freundin Juliane Snekkestad, 2019

MEGA Marius Borg Høiby, Sohn von Prinzessin Mette-Marit

