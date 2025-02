Zooey Deschanels Kinder wollen in ihre Fußstapfen treten

Zooey Deschanel (45) hat bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles spannende Einblicke in das Leben ihrer Kinder gegeben. Die Schauspielerin, die mit ihrem Verlobten Jonathan Scott (46) auf dem roten Teppich strahlte, verriet im Gespräch mit E! News, dass ihre Tochter Elsie (9) und ihr Sohn Charlie (7) großes Interesse an Filmen und Schauspielerei zeigen würden. "Sie sind total begeistert davon, kleine Filme zu machen und lieben Klassiker", erklärte Zooey. Besonders alte Schwarz-Weiß-Filme würden sie faszinieren. "Unser Siebenjähriger schaut "Godzilla"-Filme auf Japanisch und wird richtig traurig, wenn sie auf Englisch synchronisiert sind", so die New Girl-Schauspielerin weiter.

Dabei scheinen die kreativen Talente der Kinder in der Familie zu liegen. Zooeys Vater Caleb Deschanel ist ein mehrfach preisgekrönter Kameramann, während ihre Mutter Mary Jo Deschanel und ihre Schwester Emily Deschanel (48) ebenfalls als Schauspielerinnen erfolgreich sind. Jonathan scherzte: "Bei der Filmgeschichte in der Familie habe ich das Gefühl, dass sie die Messlatte hochhalten müssen." Zooey selbst hat bereits mit den Kindern an kreativen Projekten gearbeitet: "Wir machen manchmal kleine Kurzfilme, und ich spiele oder führe Regie. Aber mittlerweile fangen sie an, alles allein zu machen – das ist ziemlich großartig."

Privat scheint der Hollywood-Star mit Jonathan sein Glück gefunden zu haben. Das Paar verlobte sich 2023, nachdem sich Zooey 2020 von ihrem Ex-Mann und dem Vater ihrer Kinder, Jacob Pechenik, getrennt hatte. Zooey betonte in Interviews immer wieder, wie sehr ihr Jonathan dabei helfe, Familie und berufliche Projekte zu verbinden. Kürzlich wurde zudem bekannt, dass sie ihre Hochzeit wahrscheinlich für dieses Jahr planen.

Instagram / zooeydeschanel Zooey Deschanel mit ihrem Sohn Charlie

Instagram / zooeydeschanel Jonathan Scott und Zooey Deschanel, TV-Stars

