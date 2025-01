Zooey Deschanel und Jonathan Scott kuscheln bei NBA-Spiel

Zooey Deschanel (44) und ihr Verlobter Jonathan Scott (46) wurden am Donnerstag bei einem Basketballspiel in Miami gesichtet und schienen den Abend in vollen Zügen zu genießen. Die Schauspielerin, bekannt aus New Girl, präsentierte sich in entspannter Stimmung und zog mit ihren ausdrucksvollen Reaktionen während des Spiels alle Blicke auf sich, wie Daily Mail berichtete. Das Paar wirkte verliebt wie am ersten Tag und verfolgte voller Elan das Spiel zwischen den Miami Heat und den Indiana Pacers, bei dem letztere als Sieger hervorgingen.

In einem oversized Jeanshemd, schwarzem Minirock und Karo-Schuhen machte Zooey es sich neben ihrem Jonathan am Spielfeldrand bequem. Der "Property Brothers"-Star, der eine Lederjacke mit Hoodie trug, konnte kaum die Hände von seiner Verlobten lassen. Die beiden haben im August 2023 ihre Verlobung verkündet, als Jonathan vor der malerischen Kulisse von Edinburgh Castle die Frage aller Fragen stellte. Doch trotz der romantischen Verlobung scheint die Planung ihrer Hochzeit noch etwas auf sich warten zu lassen. "Wir haben absolut nichts weiter geplant", sagte Jonathan kürzlich scherzhaft im Gespräch mit People. Der lockere Umgang mit der Planung zeigt, dass sich die beiden Zeit nehmen und sich auf die wichtigen Momente ihrer Beziehung konzentrieren, statt sich von organisatorischen Details stressen zu lassen.

Zooey und Jonathan lernten sich 2019 bei den Dreharbeiten zu einer Folge der Serie "Carpool Karaoke" kennen und wurden schnell ein Paar. Seitdem teilen die beiden immer wieder Einblicke in ihr harmonisches Beziehungsleben. Für Zooey, die bereits zwei Kinder aus einer früheren Ehe hat, scheint die Verbindung mit Jonathan ein neues Kapitel voller Liebe und Lebensfreude zu sein. Ihre Grimassen und Lacher am Spielfeldrand bewiesen, dass die beiden nicht nur ihre Liebe, sondern auch eine tiefe Freundschaft verbindet.

Instagram / zooeydeschanel Zooey Deschanel und Jonathan Scott im August 2023

Getty Images Jonathan Scott und Zooey Deschanel im September 2022

