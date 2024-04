Mit Verlobungsring: Zooey Deschanel glänzt im eleganten Look

Zooey Deschanel (44) bringt den klassischen Hollywood-Glamour auf den roten Teppich! Bei den diesjährigen Fashion Trust U.S. Awards übernimmt die "New Girl"-Bekanntheit nicht nur die Moderation der Verleihung, sondern sticht auch durch ihre glamouröse Kleiderwahl hervor. Die Schauspielerin glänzt in einem eleganten roten Abendkleid. Dabei sorgt der tiefe Rückenausschnitt für einen besonderen Hingucker. Und auch ihre Begleitung kann sich sehen lassen. Ihr Verlobter Jonathan Scott (45) präsentiert sich in einem traditionellen grauen Anzug elegant an ihrer Seite. Was aufmerksamen Beobachtern zusätzlich ins Auge fällt: An ihrer linken Hand trägt die Sängerin stolz ihren gold-schwarzen Verlobungsring.

Seit August 2023 sind die Schauspielerin und der kanadische TV-Star schon miteinander verlobt. Mit weiteren Informationen zu ihrer geplanten Hochzeit hält sich das verliebte Paar jedoch eher bedeckt. Dann veröffentlichte Jonathan vor wenigen Tagen ein vielversprechendes Video auf Instagram. "Ich habe mich entschieden, euch mitzuteilen, wann und wo Zooey und ich heiraten werden", erklärte der Bauunternehmer verheißungsvoll. Voller Spannung fügte er hinzu: "Nach zahlreichen Diskussionen und dem Abwiegen aller Möglichkeiten haben wir entschieden, dass..." Doch dann bricht der Clip plötzlich ab. Scheinbar war die Ankündigung doch nur ein ironischer Scherz.

Nicht nur Jonathan und Zooey glänzen als elegante Gäste der Award-Show. Auch die US-amerikanische Country-Pop-Sängerin Kelsea Ballerini (30) bezaubert an dem Abend mit ihrem fantastischen Look! Die "Love Me Again"-Interpretin zeigt sich in einem schwarzen, eng anliegenden Spitzenkleid, das besonders durch eine Schleppe hervorsticht.⁣ Das Topmodel Heidi Klum (50) entscheidet sich bei dem Event hingegen für einen cooleren Look. Die 50-Jährige präsentiert lässig in einem schulterfreien Jeanskleid.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Scott und Zooey Deschanel, TV-Persönlichkeit und Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelsea Ballerini bei den Fashion Trust U.S. Awards 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Gefällt euch Zooeys Outfit? Ja, ich finde ihr Kleid wunderschön! Ist nicht mein Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de