Zooey Deschanel und Jonathan planen 2025 ihre Hochzeit

Jonathan Scott (46) und Zooey Deschanel (44) haben zwar bereits im Sommer 2023 ihre Verlobung gefeiert, doch ihre Hochzeitspläne lassen weiterhin auf sich warten. Der "Property Brothers"-Star und die Schauspielerin, bekannt aus der Serie New Girl, haben laut Jonathan noch keinen Schritt in der Planung ihrer Hochzeit unternommen. "Ich kann garantieren, dass wir absolut null Prozent Fortschritt gemacht haben", scherzte er im Gespräch mit People. Die beiden seien einfach zu beschäftigt gewesen, um sich bisher auf konkrete Details zu einigen. Doch Jonathan will das nun ändern. "Vielleicht wird das mein Neujahrsvorsatz - wir müssen diese Hochzeit geregelt bekommen", erklärt er weiter.

Im Mai hatte Jonathan bereits Einblicke in ihre Vorstellungen von der Hochzeit gegeben. Das Paar wolle sich auf eine intime Zeremonie im Kreis ihrer Liebsten konzentrieren und die Gästeliste bewusst klein halten, erklärte er People damals. Nach dieser Feier ist allerdings ein weiteres Event geplant: eine größere Party, um auch Freunde vor Ort in Los Angeles einzubinden. Die beiden leben seit längerer Zeit in einem renovierten Traumhaus aus den 1930er-Jahren in Kalifornien, das sie zusammen gestaltet haben.

Jonathan und Zooey lernten sich 2019 bei den Dreharbeiten zu einer Episode von Carpool Karaoke kennen, an der auch Jonathans Zwillingsbruder Drew (46) und Zooeys Schwester Emily (48) teilnahmen. Nur vier Jahre später überraschte der TV-Star seine Partnerin mit einem romantischen Heiratsantrag während ihres gemeinsamen Schottlandurlaubs – und auch Zooeys Kinder, Tochter Elsie und Sohn Charlie, waren Teil des besonderen Moments. Mit einem Banner, auf dem stand "Zooey, willst du mich heiraten?", machten sie den Antrag zu einem Familienereignis. Auf Instagram teilten die beiden ihre Verlobung mit den Worten: "Für immer beginnt jetzt."

Instagram / zooeydeschanel Jonathan Scott und Zooey Deschanel, TV-Stars

Instagram / zooeydeschanel Zooey Deschanel und Jonathan Scott im August 2023

