Fünf Jahre: Zooey Deschanel und Jonathan feiern Jahrestag

Zooey Deschanel (44) und ihr Verlobter Jonathan Scott (46) könnten kaum glücklicher sein – denn sie feiern bereits ihren fünften Jahrestag. Bei Instagram nutzt die Schauspielerin das Jubiläum, um sich an ihr erstes gemeinsames Date zu erinnern. "Vor fünf Jahren hatte ich das Glück, ein erstes Date mit diesem Traummann zu haben. Daran hat sich nichts geändert: Er bringt mich immer noch jeden Tag zum Lächeln", schwärmt sie. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Bildern: Gemeinsame Momente des Paares, Familienerinnerungen und einige urkomische Schnappschüsse ihres Verlobten.

Zooey lernte ihren Jonathan 2019 in einer Folge von James Cordens (45) "Carpool Karaoke" kennen. Das gemeinsame Singen inspirierte die beiden offenbar zu einem Date. Wie die "New Girl"-Darstellerin People erzählte, machten sie aus ihrer ersten Verabredung einen bunten Abend mit Karaoke, Wein und einem Escape-Room. "Ich hatte tatsächlich noch nie einen Escape-Room gemacht und er erzählte mir immer wieder, wie sehr ihm sowas gefällt. Das klang ganz nach meinem Geschmack", plauderte sie in dem Interview aus. Beim ersten Mal seien sie allerdings nicht so erfolgreich gewesen – mittlerweile stelle Zooey sich beim Knacken der Rätsel aber weitaus besser an.

Im August 2023 gingen Jonathan und Zooey dann aufs Ganze: In Schottland machte der Kanadier der Schauspielerin völlig unerwartet einen Antrag. Auf einer idyllischen Klippe überraschte er sie mit einem Gitarristen, während ihre beiden Kinder ein Transparent in die Höhe hielten, auf dem die Frage aller Fragen zu lesen war. Die 44-Jährige sagte natürlich "Ja". Zu den Hochzeitsplänen halten die beiden sich bisher noch bedeckt, aber sicher werden Zooeys Kinder eine große Rolle spielen. Töchterchen Elsie und Sohnemann Charlie brachte die US-Amerikanerin aus der Ehe mit Jacob Pechenik mit in die Beziehung.

