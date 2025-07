Zooey Deschanel strahlt mit ihrer Mama auf Pariser Laufsteg

Zooey Deschanel (45) hat bei der Paris Fashion Week gemeinsam mit ihrer Mutter, der Schauspielerin Mary Jo Deschanel, für Aufsehen gesorgt. Am 9. Juli waren die beiden bei der Viktor & Rolf Haute Couture Show zu Gast und präsentierten sich Arm in Arm in abgestimmten Outfits. Das zeigen Bilder, die People vorliegen. Zooey entschied sich für ein schwarzes Minikleid mit voluminösem Satinsaum, kombiniert mit einer Jeansjacke und einem schwarzen Schleifenband um den Hals. Dazu trug sie karierte Socken, schwarze Loafer und eine Handtasche mit silberner Kette. Mary Jo zeigte sich in einem eleganten Ensemble aus schwarzem Chiffonrock, Weste und weißer Bluse, das sie mit einem cremefarbenen Hut abrundete.

Diese Auftritte unterstreichen die enge Bindung innerhalb der Deschanel-Familie, die tief in der Welt des Showgeschäfts verwurzelt ist. Zooey, bekannt aus der Serie New Girl, und ihre Schwester Emily Deschanel (48), ebenfalls Schauspielerin, stammen aus einer prominenten Familie. Ihr Vater, Caleb Deschanel, ist ein sechsmal oscarnominierter Kameramann, während Mary Jo selbst eine erfahrene Schauspielerin ist. Zooey hat zudem ihre Leidenschaft für Filme auch an ihre Kinder weitergegeben, wie sie im Februar bei den SAG Awards verriet. Ihre beiden Kinder, Elsie Otter und Charlie Wolf, seien begeistert davon, eigene kleine Filme zu drehen und seien regelmäßig mit ihr kreativ tätig.

Auch privat läuft es für Zooey rund. Nach ihrer Scheidung von Jacob Pechenik hat sie in Jonathan Scott (47), bekannt aus der Show "Property Brothers", ihre große Liebe gefunden. Jonathan, der seit 2023 mit Zooey verlobt ist, spielt eine aktive Rolle im Leben ihrer Kinder und bezeichnet sich selbst liebevoll als "Bonus-Dad". Die Familie hat auch Schicksalsschläge gemeistert, wie den Verlust von Zooeys und Emilys Kindheitsheim durch ein Feuer Anfang des Jahres. Doch solche Erlebnisse scheinen die Familie nur noch enger zusammengeschweißt zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Zooey Deschanel

Anzeige Anzeige

Getty Images Zooey und Emily Deschanel mit ihren Eltern Caleb und Mary Jo 2019 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Instagram / zooeydeschanel Zooey Deschanel und Jonathan Scott im August 2023