Die Oscars werden trotz Waldbränden in L.A. stattfinden

Die Oscars werden wie geplant am 3. März im Dolby Theatre in Los Angeles stattfinden – das bestätigten jetzt die Produzenten der Show, nachdem Gerüchte über eine mögliche Absage der prestigeträchtigen Veranstaltung die Runde gemacht hatten. Obwohl Anfang des Jahres verheerende Waldbrände die Stadt und ihre Umgebung heimsuchten, arbeite man weiterhin mit Hochdruck an den Vorbereitungen. "Es war nie eine Option, die Oscars abzusagen oder zu verschieben", stellte der Produzent Raj Kapoor gegenüber The Wrap klar und betonte, dass schließlich Tausende Menschen in Los Angeles direkt oder indirekt von den Oscars als Arbeitgeber abhängig seien.

Bei der diesjährigen Verleihung wolle man die dramatischen Ereignisse in gewisser Weise würdigen, doch sei den Produzenten bewusst, dass diese Kombination zur Gratwanderung werden könnte. Man plane, die Waldbrände mit der gebotenen Ernsthaftigkeit zu thematisieren, ohne jedoch die glamourösen Feierlichkeiten zu stark zu beeinträchtigen. Schließlich hätten alle Nominierten hart für diesen besonderen Abend gearbeitet und es verdient, diesen Moment uneingeschränkt zu genießen, erklärte ein Produzent der Show. So soll bei den diesjährigen Oscars wohl keiner zu kurz kommen – weder die teilweise in die Obdachlosigkeit getriebenen Bewohner der Filmhauptstadt noch die prominenten Preisträger.

Bereits in den vergangenen Wochen berichteten amerikanische Medien mehrfach von großzügigen Geldspenden und tatkräftiger Unterstützung von Prominenten wie Beyoncé (43) und Jennifer Garner (52). Auch Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) zeigten Solidarität, indem sie Familien unterstützten, die vor den Bränden fliehen mussten. Diese Hilfsaktionen, gepaart mit der geplanten Würdigung der Opfer bei der Preisverleihung, spiegeln trotz aller moralischen Fragen ein gemeinsames Ziel wider: der Stadt, die so schwer getroffen wurde, ein kleines Stück Hoffnung und Normalität zurückzugeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cast des Films "Slumdog Millionaire" auf der Bühne der Oscars, 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle Berry bei den Oscars, März 2002

Anzeige Anzeige

Anzeige