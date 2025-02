Kulthorrorfilm "28 Years Later" kehrt nach 18 Jahren zurück

Darauf haben Fans der kultigen Zombie-Filmreihe "28 Days Later" gewartet. Nach dem ersten Teil 2002 gab es 2007 mit "28 Weeks Later" eine Fortsetzung – doch danach blieb es um die beliebten Horrorfilme still. Erst in diesem Jahr melden sich Regisseur Danny Boyle (68) und Drehbuchautor Alex Garland mit neuem Stoff zurück. "28 Years Later" heißt der neue Film und soll die Zuschauer zusammen mit Hauptdarsteller Aaron Taylor-Johnson (34) zurück in die Zombie-Apokalypse entführen. Auch der ehemalige Hauptdarsteller Cillian Murphy (48) ist als Produzent beteiligt. Worum es geht und warum es so viele Jahre für einen dritten Teil brauchte, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

