Unter Tränen: Justine Dippl bestätigt die Trennung von Arben

Alles aus bei Justine Dippl und Arben Zekic: Die Reality-TV-Darstellerin gibt auf Instagram das Ende ihrer Beziehung bekannt. "Für mich kam das jetzt selber ultraplötzlich, aber es führt kein Weg daran vorbei", gibt sie in einer Story preis. Die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit macht keinen Hehl daraus, wie sehr sie das Liebes-Aus trifft und gesteht, sich tagelang die Augen aus dem Kopf geheult zu haben. "Ich hätte niemals gedacht, dass wir uns trennen […] Ich habe immer gedacht, wir schaffen das. Egal welche Höhen und Tiefen kommen", schluchzt sie.

Justine betont zudem, dass sie die Trennung echt ist und es sich um keinen PR-Stunt handelt. Auch gegen die Vermutung, dass sie auf eine Prominent getrennt-Teilnahme hofft, wehrt sie sich. "Ich bin nicht darauf aus, hier irgendwelche Follower dazugewinnen zu wollen", stellt die zweifache Mama klar. Unter Tränen gewährt sie den Usern dann einen ehrlichen Einblick in ihr Innerstes: "Für mich wird das jetzt auch alles eine Riesenumstellung. Ich bin alleinerziehende Mutter und wohne allein in einem riesigen Haus. […] Mein Leben wird sich jetzt radikal ändern."

Die Ex von DSDS-Star Joey Heindle (31) und der Busfahrer lernten sich 2021 in einem Club kennen und verliebten sich. Zwei Jahre später nahmen sie an der Reality-TV-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil und belegten den zweiten Platz. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder: die zweijährige Jamilia Zaylee und den acht Monate alten Jarno Zinédine.

Anzeige Anzeige

RTL Justine Dippl und Arben Zekic

Anzeige Anzeige

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, März 2022

Anzeige Anzeige