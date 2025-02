Offiziell: Leyla Lahouar und ihr Mike bekommen Hochzeitsdoku

Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) wagen in ihrer Beziehung den nächsten Schritt: Das Reality-TV-Traumpaar möchte vor den Traualtar treten. Wie sie nun begeistert auf Instagram bekannt geben, dürfen Fans sie auf ihrem Weg dorthin sogar begleiten. "Wir haben 'Ja' gesagt! Es ist endlich offiziell und wir dürfen euch mitteilen, dass ihr unseren Weg zum Ja-Wort ab August in vier exklusiven Doku-Folgen sowie unsere traumhafte Hochzeit live bei BILDplus verfolgen könnt", schreibt die Bachelor-Bekanntheit zu einem Teaser, der einen kleinen Vorgeschmack auf die Show liefert.

Leyla und ihr Verlobter gewähren also einen Blick hinter die Kulissen – wie beispielsweise in die Planung und Ausführung von Mikes zweitem Antrag. Der Love Island-Star hatte der 28-Jährigen ursprünglich im Promi Big Brother-Container die Frage aller Fragen gestellt, ging während ihres gemeinsamen Dubai-Urlaubs allerdings erneut vor seiner Partnerin auf die Knie. "Ich wollte ihr noch einmal eine Liebeserklärung machen und ihr verdeutlichen, dass sie meine Traumfrau ist und alles hat, was ich mir erträumt habe", erklärte er daraufhin gegenüber Bild.

Momentan muss sich insbesondere die Bachelor in Paradise-Bekanntheit neben der Hochzeitsplanung aber noch mit etwas anderem beschäftigen: Leyla ist Teil der aktuellen Let's Dance-Staffel und darf sich daher derzeit regelmäßig ins Tanztraining begeben. Das bedeutet gleichzeitig, dass sie sehr viel Zeit mit dem Tanzprofi Sergiu Maruster verbringt. Ein Grund für Eifersucht besteht bei Mike aber trotzdem nicht, wie er bereits des Öfteren betonte. "Sergiu ist ein super Typ und krasser Tänzer. Ich freue mich sehr, dass er Leylas Tanzpartner ist", verdeutlichte der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer erst kürzlich im Netz.

ActionPress / Sauda, Enrico Leyla Lahouar und Mike Heiter im Juli 2024

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und ihr "Let's Dance"-Partner Sergiu Maruster

