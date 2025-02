Im großen Stil: Mike Heiter macht Leyla erneut einen Antrag

Mike Heiter (32) ist vor seiner Leyla Lahouar (28) noch mal auf die Knie gegangen – dieses Mal während ihres Urlaubs in Dubai. Am Valentinstag überraschte er seine Partnerin vor einer traumhaften Kulisse mit der Frage aller Fragen. Für den besonderen Moment mietete Mike eine Dachterrasse und ließ alles liebevoll mit unzähligen roten Rosen schmücken. "Ich wollte ihr noch einmal eine Liebeserklärung machen und ihr verdeutlichen, dass sie meine Traumfrau ist und alles hat, was ich mir erträumt habe", berichtet der Promi Big Brother-Star gegenüber Bild.

Leyla ahnte von der großen Überraschung am wohl romantischsten Tag des Jahres gar nichts – nur ihre Mütter waren eingeweiht. Stolz präsentierte seine zukünftige Braut ihren Verlobungsring auf einem süßen Foto, auf dem sie ihren Mike leidenschaftlich küsst. "Den Ring habe ich extra anfertigen lassen, mit einem 1,5-Karat-Diamanten, der aus der Natur kommt. Verziert ist er rundherum mit kleinen Diamanten, die natürlich auch echt sind. Sie hat absolut nicht damit gerechnet", verrät Mike zu dem Schmuckstück, das nun die Hand seiner Partnerin ziert.

Mike machte Leyla schon einmal einen Heiratsantrag. In der vergangenen Staffel von "Promi Big Brother" machte er vor Leyla live im Container einen Kniefall und erklärte, dass er den Rest seines Lebens mit ihr verbringen möchte. Die beiden lernten sich zuvor im Dschungelcamp kennen und wurden nach den Dreharbeiten schließlich ein Paar.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

