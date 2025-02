"Weniger Bier saufen": Zarbex schießt heftig gegen Knossi

Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi (38), hat sich öffentlich über den gescheiterten Rust-Server von Zarbex und MontanaBlack (36) geärgert. Der Social-Media-Star wollte sich gerade erst dem gemeinsamen Gaming-Projekt mehrerer bekannter Streamer anschließen, als er erfahren musste, dass es bereits vorbei war. "Was habe ich die S****ße jetzt installiert? Ein Müllprojekt", wetterte Knossi kürzlich vor laufender Kamera auf Twitch. Er zeigte sich frustriert, nachdem er laut eigener Aussage 39,90 Euro für das Spiel ausgegeben und in die Vorbereitung investiert hatte. Zarbex reagierte auf diese Kritik jedoch mit einer deutlichen Ansage.

In einem eigenen Stream machte Zarbex keinen Hehl daraus, dass er keinerlei Verständnis für Knossis späten Einstieg hat. Er richtete deutliche Worte an den Entertainer: "Da saß er wieder in irgendeiner Kneipe, hat Marlboro Gold geraucht und sich das sechste Bierchen in den Hals gekippt. Bruder, einfach weniger Bier saufen on stream, Digga." Der Rust-Server, der ursprünglich mit großem Potenzial und prominenter Besetzung gestartet war, sei früh aus dem Ruder gelaufen und schließlich nach nicht einmal einer Woche offline gegangen. Kritik an der chaotischen Umsetzung, fehlenden Events und sieglosen Kämpfen hatte es schon während der Laufzeit des Projekts gegeben. Laut Zarbex habe Knossi zudem eine Sonderrolle als "Praktikant" angeboten bekommen, um ins Spiel einzusteigen – doch er habe sich zu spät entschieden. Zarbex wirft Knossi vor: "Bruder, der Typ ist über eine Woche zu spät und sitzt auf TikTok und beschwert sich, dass das S****ß-Projekt vorbei ist."

Knossi, bekannt für seine große Fangemeinde und seine Leidenschaft für Over-the-Top-Entertainment, polarisiert regelmäßig mit seinem Auftreten. In der Vergangenheit hat er zudem mehrfach betont, dass er solche Gaming-Formate eher aus reinem Spaß und weniger aus sportlichem Ehrgeiz angehe. Zarbex richtet sich direkt an Knossi mit den Worten: "Nächstes Projekt will ich dich Tag eins da sehen." Für die nächsten gemeinsamen Projekte bleibt zu hoffen, dass die Streamer ihre Pläne besser koordinieren – und Knossi dieses Mal vielleicht von Anfang an dabei ist.

Instagram / knossi Knossi, Januar 2025

Instagram / knossi MontanaBlack und Knossi im September 2024

