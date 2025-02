Das waren Michelle Trachtenbergs (†39) bedeutendste Rollen

Michelle Trachtenberg verstarb im Alter von nur 39 Jahren. Die Schauspielerin ist den meisten Fans als Georgina Sparks aus Gossip Girl bekannt. In der Teenie-Serie verkörperte sie zwischen 2008 und 2012 die Bösewichtin, die Serena van der Woodsen (Blake Lively, 37) in etliche Intrigen verwickelte. Nach einer Romanze mit Dan Humphrey (Penn Badgley, 38) und einem Exilaufenthalt in Russland kehrte die Brünette schwanger zurück, und versuchte, den On-off-Liebhaber von Serena zu überzeugen, dass er der Vater sei. Am Ende der letzten Staffel erfuhren die Zuschauer, dass sie ihr Glück mit Chuck Bass' (Ed Westwick, 37) Onkel Jack gefunden hatte. Michelle war ein wahrer Publikumsliebling, da sie als Georgina immer für Drama gesorgt hatte.

Die Karriere des Hollywoodstars begann allerdings lange vor "Gossip Girl". Bereits im Kindesalter trat sie in Werbespots und später in der Nickelodeon-Serie "The Adventures of Pete & Pete" auf. Ihren Durchbruch feierte sie im Alter von zehn Jahren mit der Verfilmung von "Harriet, die kleine Detektivin". Von 2000 bis 2003 war die gebürtige New Yorkerin dann als Dawn Summers in Buffy – Im Bann der Dämonen zu sehen. Viele Fans erinnern sich auch an Michelles Hauptrolle in "Die Eisprinzessin", einer Disney-Produktion, die 2005 veröffentlicht wurde.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Todesursache der TV-Bekanntheit noch nicht endgültig geklärt. Allerdings berichtete eine Quelle gegenüber People, dass sich Michelle vor Kurzem einer Lebertransplantation unterzogen habe. Inwiefern dies mit dem Tod der Seriendarstellerin zusammenhängt, ist noch nicht bekannt.

Getty Images Michelle Trachtenberg als Dawn Summers in "Buffy – Im Bann der Dämonen"

Getty Images Michelle Trachtenberg, Schauspielerin

