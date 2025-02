Michelle Trachtenberg hatte vor Tod Lebertransplantation

Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass Michelle Trachtenberg (39) am Morgen des 26. Februar tot in ihrer Wohnung in New York City aufgefunden wurde. Einem Bericht von ABC News zufolge entdeckte ihre Mutter die Schauspielerin, nachdem sie sich Sorgen gemacht hatte. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich um natürliche Todesursachen handelt. Doch mehrere Quellen, darunter auch Just Jared, berichten nun, dass Michelle kürzlich eine Lebertransplantation hatte und möglicherweise mit Komplikationen zu kämpfen hatte. Eine Autopsie soll jetzt Klarheit darüber bringen, was genau zum Tod der ehemaligen Gossip Girl-Darstellerin geführt hat. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es laut Polizei derzeit nicht.

Michelle war seit ihrer Kindheit ein fester Bestandteil der Unterhaltungsbranche. Bereits in jungen Jahren spielte sie in der Nickelodeon-Serie "The Adventures of Pete & Pete" mit und erlangte später durch ihre Hauptrolle in "Harriet the Spy" internationale Bekanntheit. Zu ihren weiteren großen Erfolgen zählen ihre Rollen in gefeierten TV-Serien wie "Buffy the Vampire Slayer" und "Gossip Girl". Die genauen Umstände ihres Todes müssen noch geklärt werden, doch die Meldung hat viele Fans und Kollegen tief erschüttert, die sich nun von der vielseitigen Schauspielerin verabschieden.

Privat galt Michelle immer als Familienmensch. Ihre enge Bindung zu ihrer Mutter und Schwester spielte in ihrem Leben eine große Rolle, was sie in vergangenen Interviews betonte. Geboren 1985 in New York, wurde sie früh durch ihre ersten Schauspielrollen bekannt. Trotz ihres Erfolgs beschrieb sie einmal, wie schwer es für Kinderschauspieler sei, im Rampenlicht aufzuwachsen. "Es war nicht immer einfach, aber meine Familie war mein sicherer Hafen", sagte sie in einem Gespräch mit Entertainment Weekly.

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Michelle Trachtenberg, Schauspielerin

Getty Images Schauspielerin Michelle Trachtenberg ("Buffy", "Gossip Girl")