Neue Details: Todesursache von Michelle Trachtenberg bekannt

Michelle Trachtenberg (✝39) wurde im Februar dieses Jahres in ihrem Apartment in New York tot aufgefunden. Wie nun bestätigt wurde, verstarb die Schauspielerin an den Komplikationen der chronischen Stoffwechselerkrankung Diabetes mellitus. Die genaue Todesursache wurde erst zwei Monate nach ihrem Ableben bekannt, da die Familie des Gossip Girl-Stars aus religiösen Gründen keine Autopsie zuließ. Das berichtet unter anderem Deadline. Die Behörden stufen die Todesursache als "natürlich" ein, zudem gab es keinen Verdacht auf Fremdverschulden. Wenige Monate vor ihrem Tod hatte die Schauspielerin auch eine Lebertransplantation durchgemacht.

Schon in den Monaten vor Michelles Tod fiel ihr gesundheitlicher Zustand auf. Wie Daily Mail berichtete, sprach die 39-Jährige in ihrem privaten Umfeld offen über ihre körperlichen und emotionalen Kämpfe. Ihre Freunde beschrieben sie als "sehr dünn, blass und gesundheitlich angeschlagen". Ein Angestellter eines Restaurants in SoHo, das Michelle kurz vor ihrem Tod mit einer Freundin besucht hatte, schilderte: "Sie war dünn, geradezu winzig, sie konnte die Treppe nicht hinuntergehen. Sie war nicht gut gelaunt und machte nicht den besten Eindruck."

Bekannt wurde Michelle bereits als Kind durch Filme wie "Harriet the Spy" und erlangte Kultstatus als Dawn Summers in Buffy – Im Bann der Dämonen. Später überzeugte sie mit ihrer Darstellung der manipulativen Georgina Sparks in "Gossip Girl". Auch abseits der Leinwand schätzten Kollegen ihren Humor, ihre Energie und Loyalität. Sarah Michelle Gellar (48), ihre Serien-Schwester aus "Buffy", schrieb nach Michelles Tod auf Instagram: "Michelle, hör mir zu. Hör mir zu. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Das Schwerste in dieser Welt ist, in ihr zu leben. Ich werde tapfer sein. Ich werde leben... für dich."

Instagram / michelletrachtenberg Michelle Trachtenberg, Februar 2025

Getty Images Michelle Trachtenberg im Februar 2020