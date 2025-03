Mara Wilson meldet sich mit Hommage an Michelle Trachtenberg

Mara Wilson (37) hat ihrer verstorbenen Kollegin und Freundin Michelle Trachtenberg (✝39) eine bewegende Hommage gewidmet. In einem Beitrag für das Magazin Vulture erinnerte sich die "Matilda"-Darstellerin an die gemeinsame Zeit, in der sich die beiden in den 1990er-Jahren als Kinderstars kennenlernten. Michelle sei für Mara eine wichtige Stütze gewesen – insbesondere nach dem Tod von Maras Mutter 1996. "Mit unserer gemeinsamen Freundesgruppe in New York zu sein, fühlte sich sicher an – der einzige Ort, an dem mich die Abwesenheit meiner Mutter nicht ständig einholte. Dennoch brach ich am Jahrestag ihres Todes in Tränen zusammen. Michelle und die anderen standen mir bei, umarmten mich und taten alles, um mich wieder zum Lachen zu bringen", schrieb Mara und berichtete, wie Michelle sie in ihrer Trauer auffangen konnte.

Später besuchten Mara und Michelle dieselbe Schule in Kalifornien, wo Michelle, bekannt aus Serien wie Buffy – Im Bann der Dämonen, mit Mobbing zu kämpfen hatte. Sie sei unter anderem wegen ihrer Paraderolle in "Harriet, die kleine Detektivin" von Mitschülern mit abfälligen Spitznamen wie "Harriet, die Schl****" beleidigt worden, erzählte Mara. Es sei das erste Mal gewesen, dass sie Michelle weinen sah. Als ehemalige Kinderstars hätten sie oft das Gefühl gehabt, es jedem recht machen zu müssen, was die Angriffe der anderen Kinder besonders schwer erträglich machte. Maras Trauer über Michelles Tod sei groß, erklärte sie, und sie wünschte, sie hätte ihrer Freundin noch einmal sagen können, wie sehr sie zu ihr aufgesehen habe. "Das sollte nicht passieren. Sie war zu jung. Sie hatte zu hart gearbeitet. Ich habe immer gedacht, dass ich die Chance bekomme, sie wiederzusehen, ihr zu sagen, wie sehr ich immer zu ihr aufgesehen habe. Ihr zu sagen, dass die Zeiten, die wir als Kinder zusammen verbracht haben, zu den besten meines Lebens gehörten", schwelgte Mara in Erinnerung und nahm Abschied von ihrer guten Freundin.

Die Karriere von Michelle begann im zarten Alter von drei Jahren. Ihr Durchbruch gelang ihr mit der Hauptrolle in "Harriet, die kleine Detektivin" im Jahr 1996. Viele werden sie zudem als Dawn Summers aus der Kultserie "Buffy – Im Bann der Dämonen" oder als Georgina Sparks aus Gossip Girl in Erinnerung behalten. Trotz ihres Erfolgs hielt sich Michelle privat eher zurück und führte ein Leben fernab des Rampenlichts. Am 26. Februar dieses Jahres wurde sie im Alter von 39 Jahren leblos in ihrer New Yorker Wohnung aufgefunden. Der genaue Grund für ihren Tod bleibt unklar, da ihre Familie eine gerichtsmedizinische Untersuchung laut TMZ ablehnte.

Getty Images Mara Wilson, Schauspielerin

Getty Images Michelle Trachtenberg im Februar 2020