"Surreal": Penn Badgley trauert um Michelle Trachtenberg (†)

Die Nachricht von Michelle Trachtenbergs (✝39) Tod erschütterte im Februar ihre Fans und Kollegen gleichermaßen. Die Schauspielerin verstarb überraschend in ihrer Wohnung in New York. Nun hat sich ihr damaliger "Gossip Girl"-Co-Star Penn Badgley (38) erstmals öffentlich zu ihrem Verlust geäußert. Auf dem roten Teppich der Premiere zur fünften Staffel seiner Serie "You" beschrieb Penn die Nachricht gegenüber E! News als "wirklich surreal und sehr traurig". Der Schauspieler erinnerte sich besonders an Michelles "kindliche, freudige Lache" und ihr "reines Herz".

Der Tod der 39-Jährigen wurde durch Komplikationen im Zusammenhang mit Diabetes mellitus verursacht, wie der Bericht des Gerichtsmediziners bestätigte. Wenige Monate vor ihrem Ableben hatte die "Harriet the Spy"-Darstellerin eine Lebertransplantation durchgemacht. Laut US-amerikanischen Medienberichten war ihr Gesundheitszustand bereits länger angeschlagen, jedoch hielt sie ihre Kämpfe meist aus der Öffentlichkeit heraus. In den vergangenen Jahren war Michelle in einer Beziehung mit Jay Cohen, einem Filmproduzenten in Hollywood. Auch er äußerte sich nicht näher, sondern bat die Presse um Respekt gegenüber der Familie.

Neben ihren Erfolgen als Schauspielerin berichteten ehemalige Kollegen immer wieder von Michelles warmherziger, humorvoller Art. Ihre "Buffy"-Serien-Schwester Sarah Michelle Gellar (48) hatte ihr nach dem Verlust eine emotionale Botschaft auf Instagram gewidmet, in der sie ihre Loyalität und Stärke würdigte. "Michelle, hör mir zu. Hör mir zu. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Das Schwerste in dieser Welt ist, in ihr zu leben. Ich werde tapfer sein. Ich werde leben... für dich", schrieb sie voller Trauer.

Getty Images Michelle Trachtenberg im Juni 2014

Getty Images Michelle Trachtenberg und Sarah Michelle Gellar, November 2007