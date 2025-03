"Spyral"-Crew ehrt Michelle Trachtenberg bei Filmpremiere

Am 12. März wurde die verstorbene Schauspielerin Michelle Trachtenberg (✝39) laut People im Rahmen einer besonderen Vorführung ihres letzten Films "Spyral" in Austin, Texas, geehrt. Vor der Ausstrahlung hielt die Produzentin Jennifer Hutchins eine ergreifende Rede, in der sie die Zusammenarbeit mit Michelle und deren beeindruckende Leistung würdigte. Sichtlich bewegt erklärte Jennifer: "Ich hätte nie gedacht, dass dieser Film ihr letzter sein würde." Mit einer Schweigeminute für Michelle begann der Abend, der nicht nur die Schauspielerin, sondern auch ihre Botschaft zur mentalen Gesundheit in den Fokus rückte.

Der Film "Spyral" basiert auf der Geschichte von Michelle Cody White, die an einer nicht diagnostizierten bipolaren Depression litt und tragisch verstarb. Die Schauspielerin lieh der Hauptfigur in der englischen Originalfassung ihre Stimme und nahm dabei die Zuschauer tief mit in die emotionalen Abgründe von Tagebucheinträgen, Briefen und intimen Momenten. Während der Produktion mussten Crewmitglieder immer wieder Pausen einlegen, so intensiv war ihre Darbietung. Die Veröffentlichung des Films hatte sich aufgrund der Covid-19-Pandemie verzögert. Nun hoffen die Filmemacher, eine größere Distribution zu erreichen, um die Botschaft des Films möglichst weit zu tragen.

Michelle, die am 26. Februar 2025 verstarb, blickte auf eine beeindruckende Karriere zurück, die sie mit Serien wie Buffy – Im Bann der Dämonen und Gossip Girl international bekannt machte. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin engagierte sie sich zu Lebzeiten für Aufklärung rund um psychische Gesundheit, ein Thema, das ihr persönlich am Herzen lag. Ihre Freunde und Kollegen beschrieben sie immer wieder als hochsensibel und einfühlsam – Eigenschaften, die auch ihre schauspielerischen Leistungen prägten. Mit "Spyral" bleibt nicht nur ihre künstlerische Arbeit in Erinnerung, sondern auch ihre Mission, das Bewusstsein für mentales Wohlbefinden zu stärken.

Getty Images Michelle Trachtenberg, Schauspielerin

