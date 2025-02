Dilara Kruse glaubt, Kim und Niko schreiben ein "Drehbuch"

Bei Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) ist in den vergangenen Wochen viel passiert. Erst zieht der Tattooliebhaber zu seiner Liebsten nach Dubai, dann enthüllen sie ihre Schwangerschaft und beginnen ihre Weltreise. Bei der Releaseparty der dritten Staffel von Promis unter Palmen gibt Dilara Kruse im Gespräch mit Promiflash ihre Meinung zu Kim und Nikos brisanter Liebesgeschichte ab. "Ich bin ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, bei denen ist das so ein Drehbuch, und ich glaube nicht, dass sie schwanger ist. Wenn, dann herzlichen Glückwunsch, aber ich glaube einfach, das ist alles gespielt", mutmaßt Dilara.

Die Frau von Max Kruse (36) kritisiert auch, dass sich Niko nicht seinen Pflichten bezüglich der Scheidung von seiner Noch-Ehefrau Gloria Glumac (32) stellt und lieber mit Kim um die Welt reist. "Niko soll sich erst mal scheiden gehen und zu seinem Scheidungstermin erscheinen", findet Dilara. Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin zweifelt die Echtheit von Kim und Nikos Liebesgeschichte an: "Sorry, kommt mir so vor wie ein schlechtes Drehbuch, wie 'Familien im Brennpunkt'."

Dilara ist nicht die Einzige, die Kim und Niko keinen Glauben schenkt. Auch Janina Youssefian (42) äußerte sich gegenüber Promiflash kritisch: "Ich weiß nicht, ob ich die News glaube. Ehrlich gesagt, ich glaube, die spielen mit der Presse. [...] Also, ich weiß nicht, ich kann es nicht so ganz glauben." Janina war mit den beiden bei "Promis unter Palmen", wo Niko sich auch an Melody Haase (31) rangemacht hatte.

Instagram / dilara.kruse Influencerin Dilara Kruse, August 2024

ActionPress / AEDT Janina Youssefian im Februar 2025

