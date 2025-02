Nächste Runde: 26 Kandidatinnen ziehen ins GNTM-Modelhaus

In der vergangenen Woche lud sich Heidi Klum (51) 100 Frauen zum Germany's Next Topmodel-Casting ein – und nur die Hälfte kam in die nächste Runde. Auch in Folge zwei geht es Schlag auf Schlag weiter. Die 49 Ladys müssen ihr Können bei ihrer ersten Haute-Couture-Modenschau beweisen – dabei steht viel auf dem Spiel, denn es geht um den Einzug ins Modelhaus in München. Doch nicht alle Kandidatinnen können Heidi und die Gastjurorin Kristen McMenamy überzeugen. Lediglich 26 Girls schaffen es in die nächste Runde.

Die 24-jährige Kandidatin Xenia erleidet kurz vor der Modenschau einen Schwächeanfall. Sie erholt sich jedoch schnell und eröffnet die Show – offenbar kann sie damit bei Heidi punkten, denn sie bekommt ihr heiß ersehntes Foto. Auch die Hamburgerin Maria wird von der Modelmama in die nächste Runde gelassen – und das, obwohl sie auf dem Catwalk ganz schön ins Schwitzen kommt. Die 26-Jährige kämpft mit heftigen Schuhproblemen und rutscht immer wieder aus ihren High Heels. "Es kann eigentlich gar nicht sein, dass ich heute weiterkomme, nachdem, was ich heute abgeliefert habe", vermutet Marie noch vor der Entscheidung – doch wird vom Gegenteil überrascht.

Auch für Jessica läuft die erste Modenschau nicht nach Plan. Vor Nervosität winkt sie zum Schluss des Catwalks. Doch Heidi und ihre Gäste sehen offenbar trotzdem Potenzial in der 24-jährigen Österreicherin. Denn auch sie kommt eine Runde weiter. Für Nicole und Sonja, die Zwillinge dieser Staffel, reicht es hingegen leider nicht. "Sie guckt so ein bisschen, als hätte sie sich im Wald verirrt und weiß nicht, wohin", kommentiert Heidi den Walk von Sonja. Und auch ihre Schwester Nicole kann die 51-Jährige nicht überzeugen. Bei ihrem Walk fehlte laut Heidi die Grazie.

Diese 26 Kandidatinnen ziehen ins GNTM-Modelhaus ein:

Aaliyah

Angelina

Annett

Canel

Daniela

Eva

Jessica

Josy

Jule

Katharina

Katrin

Laura

Leila

Lisa

Lucia

Lulu

Magdalena

Marlene

Marie

Natali

Safia

Stella

Svenja

Valeria

Xenia

Zoe

Anzeige Anzeige

ProSieben "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Marie

Anzeige Anzeige

ProSieben "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen in Folge zwei

Anzeige Anzeige

Anzeige