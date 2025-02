Pierre Casiraghi segelt im gefährlichsten Rennen der Welt

Pierre Casiraghi (37), Mitglied der monegassischen Fürstenfamilie, wird als Skipper der Jolt 6 am renommierten Admiral's Cup teilnehmen. Der prestigeträchtige Segelwettbewerb, der erstmals im Jahr 1931 vom britischen König Georg V. ins Leben gerufen wurde, gilt als das gefährlichste Rennen der Welt und findet in Cowes auf der Isle of Wight statt. Unter der Flagge des Yacht Club Monaco, der in diesem Jahr zum ersten Mal antritt, vertritt Pierre zusammen mit einem weiteren Boot das Fürstentum. "Wir müssen konzentriert bleiben und jeden Tag als neue Herausforderung betrachten", erklärte er voller Vorfreude auf das bevorstehende Event gegenüber Bunte.

Doch der Admiral's Cup ist nicht nur für seinen Ruhm bekannt, sondern auch für eine der tragischsten Episoden im Segelsport. Beim sogenannten Rolex Fastnet Race, einer 600 Seemeilen langen Etappe durch den Ärmelkanal bis zur Südspitze Irlands, kam es 1979 zu einem verheerenden Sturm. Mit Windstärken von bis zu zehn Beaufort gerieten zahlreiche Boote außer Kontrolle, was das Leben von 19 Seglern forderte. Seither haftet dem Rennen ein besonderer Respekt an – ein Risiko, das Pierre dennoch nicht abschreckt. Mit einem engagierten Team und einem intensiven Trainingsprogramm setzt er alles daran, die Herausforderung erfolgreich zu bestehen.

Seine Begeisterung für das Segeln liegt Pierre offenbar im Blut. Schon seit Jahren vertritt er mit Leidenschaft den Yacht Club Monaco, dessen Präsident sein Onkel Fürst Albert II. (66) ist. Auch zu anderen Königshäusern besteht über den Wassersport eine Verbindung. So teilt Pierre die Liebe zum Segeln mit dem spanischen König Felipe (57). Diese sportliche Tradition spiegelt Pierres Natur wider – Herausforderungen, sei es in der Liebe, im Beruf oder im Sport, waren für ihn nie ein Hindernis, sondern immer eine Quelle der Motivation.

PLS Pool / Getty Images Pierre Casiraghi (l.) und Prinzessin Charlène bei der Riviera Waterbike Challenge in Monaco

Pascal Le Segretain / Getty Images Pierre und Beatrice Casirahi beim Rosenball 2018 in Monte Carlo

