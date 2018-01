Gibt es bald Nachwuchs im Fürstentum Monaco? Am 28. Februar 2017 wurden Pierre Casiraghi (30) und seine Frau Beatrice Borromeo (32) zum ersten Mal Eltern . Nun berichten italienische Medien, dass Beatrice schon wieder in freudiger Erwartung sein könnte.

Vor rund zehn Monaten kam der kleine Stefano Ercole Carlo zur Welt – und soll laut der Zeitschrift Chi schon zum großen Bruder werden. Damit würde noch mehr Kinderlachen in die monegassischen Palastmauern einkehren, denn in den vergangenen Jahren gab es einen wahren Babyboom für die Blaublüter in dem südeuropäischen Stadtstaat. Andrea Casiraghi (33) wurde Vater von Sasha (4) und India (2), Schwester Charlotte Casiraghi (31) schenkte Söhnchen Raphaël (4) das Leben und auch Charlene (39) und Prinz Albert (59) durften sich über Nachwuchs freuen. Ihre Zwillinge Gabriella und Jacques sind mittlerweile schon drei Jahre alt.