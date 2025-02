Natascha Ochsenknecht ist jetzt in der "My Style Rocks"-Jury

Natascha Ochsenknecht (60) stößt zur Jury der beliebten Show "My Style Rocks". Die Reality-TV-Ikone übernimmt ab der zweiten Staffel den Platz von Andreas Wendt und wird künftig an der Seite von Harald Glööckler (59), Larissa Marolt (32) und Sandra Bauknecht die Outfits der Kandidatinnen bewerten. Bereits ab Montag geht es mit den neuen Folgen los, die wie gewohnt wochentags ab 16:45 Uhr und sonntags ab 17:30 Uhr auf Sport1 zu sehen sind. Mit von der Partie ist auch weiterhin Gülcan Kamps (42) als Moderatorin.

Das Konzept der Sendung bleibt dabei unverändert: Woche für Woche treten mehrere Kandidatinnen gegeneinander an, um die "stilvollste Frau Deutschlands" zu werden. Jede Teilnehmerin bekommt ein festgelegtes Budget, mit dem sie ein Outfit kreieren muss, das dann vor der Jury und den Mitstreiterinnen präsentiert wird. Für Aufmerksamkeit fernab der Zuschauerquoten sorgten zuletzt insbesondere Harald Glööcklers exzentrische Art und Ausraster, die inzwischen in den sozialen Medien viral gegangen sind.

Doch nicht nur Harald legte in der Sendung bislang ab und an mal einen harscheren Ton an den Tag: Auch sein Jury-Kollege Andreas wählte nicht immer die sanftesten Worte in seiner Bewertung. Moderatorin Gülcan hat das vor Ort aber nicht als sonderlich schlimm wahrgenommen und stärkte ihren Kollegen im Interview mit Promiflash den Rücken: "Ich finde unsere Juroren nicht hart, sondern ehrlich und authentisch. Sie sagen, was sie denken, und behandeln jede Person mit dem größten Respekt."

Getty Images Harald Glööckler, Designer

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, September 2024

