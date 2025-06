Nasrin verkündet bei "My Style Rocks" Fake-Schwangerschaft

Die ehemalige Temptation Island-Kandidatin Nasrin sorgt aktuell bei "My Style Rocks" für Furore. In der Sendung überraschte sie mit einer vermeintlich persönlichen Neuigkeit: "Heute ist ein großer Moment, denn ich habe etwas zu verkünden: Ich bin schwanger." Mit dieser Enthüllung zog sie alle Blicke auf sich, doch die Freude hielt nur kurz an. Als die Moderatorin Verena Kerth (43) nachhakte, ob die Nachricht wahr sei, klärte Nasrin auf: "Das ist fiktiv." Ihr Outfit, ganz in Blau, hatte sie als Anspielung auf das angebliche Geschlecht ihres Babys gewählt.

Die vorgetäuschte Schwangerschaftsgeschichte löste nicht nur bei den übrigen Teilnehmerinnen und der Crew Verwunderung aus, sondern auch bei den Zuschauern der Sendung. Während erst Erstaunen und Begeisterung ihren Auftritt begleiteten, wandelte sich die Stimmung schnell ins Gegenteil, als die Wahrheit ans Licht kam. Besonders auf Instagram hagelte es Kritik. Fans der Show bezeichneten Nasrins Aktion unter anderem als "unmöglich, unpassend und anmaßend". Die Episode entfachte eine Welle emotionaler Reaktionen und eine hitzige Debatte darüber, welche Grenzen des guten Geschmacks eingehalten werden sollten.

Nasrin sorgt bei "My Style Rocks" schon jetzt für Gesprächsstoff – und das, obwohl die Tänzerin erst seit wenigen Tagen an dem modischen Wettbewerb teilnimmt. Mitte Juni verkündete der Sender auf Instagram Nasrins Start. "Nasrin ist da – und sie hat Style im Gepäck! Herzlich willkommen bei 'My Style Rocks'", hieß es in der Bekanntgabe. Neben Nasrin stieß auch ein weiteres bereits bekanntes Gesicht zu dem Fashion-Format hinzu: Auch Jade Übach (31) versucht seit wenigen Wochen ihr Glück. Die 31-Jährige war bereits in zahlreichen Sendungen zu sehen – unter anderem in Der Bachelor oder bei Big Brother.

AEDT / ActionPress Nasrin und Josh, Reality-Bekanntheiten

Instagram / jadebritani Jade Übach, Realitystar

