Tochter betont: Gene Hackman war vor seinem Tod gesund

Gene Hackman (✝95), der am 26. Februar plötzlich verstarb, war laut Aussagen seiner Tochter Leslie Anne Hackman bis kurz vor seinem Tod bei guter Gesundheit. Wie sie gegenüber Daily Mail berichtete, habe es keine Anzeichen für gesundheitliche Probleme gegeben. Der Hollywoodstar habe in den vergangenen Monaten weder bedeutende Operationen gehabt noch ernsthafte Beschwerden gezeigt. Auch die zweite Frau des Oscar-Preisträgers, Betsy Arakawa, mit der er seit 1991 verheiratet war, starb in der gemeinsamen Wohnung. Die genaue Todesursache der beiden ist jedoch nach wie vor unklar.

Leslie und ihre Schwester Elizabeth Hackman vermuten, dass möglicherweise giftige Dämpfe, etwa durch eine Kohlenmonoxidvergiftung, zu dem plötzlichen und unerwarteten Tod des Paares geführt haben könnten. Obwohl diese Theorie naheliegt, gibt es dazu bislang keine Bestätigung von offizieller Seite. So konnte die Feuerwehr bei der Untersuchung des Unglücksortes keine Anzeichen für ein Kohlenmonoxidleck feststellen. Wie Leslie erklärte, habe sie ihren Vater in den vergangenen Monaten vor seinem Tod zwar nicht mehr persönlich gesehen, betonte jedoch, dass ihre Beziehung trotz der räumlichen Trennung immer gut gewesen sei.

Gene Hackman, der für Filme wie "Die Unbestechlichen" oder "Mississippi Burning" gefeiert wurde, zog sich 2004 aus dem Schauspielgeschäft zurück, um ein privateres Leben zu führen. Gemeinsam mit Betsy lebte er in New Mexico, wo er seiner Leidenschaft für Gartenarbeit frönte. Freunde und Familie erwähnten wiederholt seine Disziplin, die ihn trotz seines Alters fit hielt. Seine Ehefrau Betsy soll ihn in zahlreichen Bereichen unterstützt haben, etwa mit Yoga und einer strikten Ernährung. In Interviews betonte Gene früher oft, wie sehr er an seinem Leben abseits des Rampenlichts gehangen habe – eine Ruhe, die er nach Jahrzehnten in Hollywood sichtlich genoss.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

AcrtionPress / Collection Christophel © Malpaso Productions / Erbarmungslos Gene Hackman im Western "Erbarmungslos", 1992

