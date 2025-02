Freund enthüllt: Gene Hackmans Frau setzte ihn auf Diät

Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa wurden am Mittwoch tot in ihrem Haus aufgefunden. Laut den Behörden gibt es derzeit Hinweise auf verdächtige Umstände, die zu ihrem Tod geführt haben könnten. Ein Anwohner aus der Nachbarschaft rief den Notruf, nachdem er das Paar leblos entdeckte und die Polizei an den Ort des Geschehens kam. Der Hollywoodstar und die 63-jährige Pianistin wurden noch am Fundort für tot erklärt. Die Ermittlungen laufen aktuell, um die genauen Hintergründe zu klären.

Genes ehemaliger Geschäftspartner und enger Freund Doug Lanham spricht nach den tragischen Nachrichten über das Leben des Hollywoodstars abseits der Schauspielerei. Betsy, mit der Gene über 30 Jahre verheiratet war, habe sich intensiv um seine Gesundheit gekümmert und ihn auf eine strikte Diät gesetzt. "Gene konnte sich nur eine ungesunde Mahlzeit gönnen, wenn wir zusammen Golf spielen waren", verrät Doug gegenüber TMZ. Obwohl Gene über Jahre Mitbesitzer eines Restaurants war, seien seine Bestellungen dort immer gesund gewesen, beispielsweise Fischgerichte wie Heilbutt oder Lachs. Sogar nach seinem Rückzug aus der Gastronomie habe der Schauspieler gelegentlich vorbeigeschaut, Gäste bekocht und sich von seiner selbst gestalteten Kunst im Lokal inspirieren lassen.

Gene, der sich ab 2004 vollständig aus der Filmwelt zurückgezogen hatte, war nicht nur für seine Leinwand-Karriere bekannt, sondern auch für seine humorvolle, bodenständige Persönlichkeit. Doug erinnert sich liebevoll an die kleinen Streiche, die Gene gespielt habe, und an die Momente, in denen er Geschichten aus seiner glanzvollen Hollywood-Zeit geteilt habe. Betsy und Gene führten ein für die Öffentlichkeit eher zurückgezogenes Leben in New Mexico. Der Schauspieler hatte seine Frau oft als seine größte Stütze und Inspirationsquelle bezeichnet, besonders in den ruhigeren Jahren nach seinem Karriereende. Zusammen pflegten sie eine enge Verbindung zu Freunden und ihrer Nachbarschaft, die nun zutiefst erschüttert ist.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Gene Hackman im Februar 2005