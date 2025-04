Gene Hackmans Angestellter sorgte sich um seine Privatsphäre

Gene Hackmans (✝95) langjähriger Hausmeister kontaktierte die örtliche Polizei, nachdem er bei einem Besuch im abgelegenen Anwesen des verstorbenen Schauspielers und seiner Frau Betsy Arakawa eine erschreckende Entdeckung gemacht hatte. Nach eigenen Aussagen sei er über Betsys leblosen Körper gestolpert, als er in dem Haus nach dem Rechten sehen wollte, wie Filmaufnahmen zeigen, die TMZ vorliegen. Er hatte davor schon drei Wochen nichts von Gene oder seiner Frau gehört. Der Hausmeister, dessen Identität nicht bekannt ist, habe die Polizei inständig gebeten, den Vorfall diskret zu behandeln, da Gene und Betsy sehr auf ihre Privatsphäre bedacht gewesen seien. Auch die Sorge um einen der Hunde des Paares habe ihm keine Ruhe gelassen, das Tier wurde tot in einer Transportbox gefunden.

In der veröffentlichten Aufnahme sind weitere verstörende Details aus dem Haus der Hollywoodlegende erkennbar. Obwohl Gene einer der gefeiertsten Schauspieler seiner Zeit war, befand sich das Innere seines Hauses in einem verwahrlosten Zustand. In manchen Bereichen des Anwesens herrschte Chaos, und Berichten zufolge hatte sich der idyllisch gelegene Rückzugsort in New Mexico zu einem Ort mit erheblicher Nagetierplage entwickelt. Betsy, die seit 1991 mit dem Filmstar verheiratet war, soll Berichten zufolge zuerst an einer seltenen Erkrankung, dem hantavirusbedingten Lungen-Syndrom, verstorben sein. Nur wenige Tage später erlag Gene selbst, der seit Jahren an fortgeschrittener Alzheimer-Demenz litt, einer Herzerkrankung.

Gene und Betsy führten ein zurückgezogenes Leben fernab der glitzernden Welt Hollywoods und lebten bis zuletzt in der Abgeschiedenheit von New Mexico. Gene hatte sich nach seiner unvergleichlichen Karriere, in der er als einer der wandlungsfähigsten Darsteller Hollywoods galt und Rollen in Klassikern wie "French Connection" und "Erbarmungslos" spielte, bereits 2004 aus der Schauspielerei zurückgezogen. Seine Ehe mit der ehemaligen Pianistin Betsy, die ihn durch die Höhen und Tiefen des Lebens begleitete, galt lange als vorbildlich. Freunde beschrieben die Beziehung als sehr innig, wobei ihr gemeinsames Leben von wenig medialer Aufmerksamkeit begleitet war – ganz nach dem Wunsch des Paares.

ActionPress / ALL ACTION Schauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa, Januar 2003