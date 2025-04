Gene Hackmans Anwesen ist nach Tod bei Maklern gefragt

Das tragische Ableben des Schauspielers Gene Hackman (✝95) und seiner Frau Betsy Arakawa sorgt weiterhin für Gesprächsstoff – nicht nur in Hollywood. Nachdem das zurückgezogen lebende Paar Anfang des Jahres in seinem Anwesen in Santa Fe tot aufgefunden wurde, richten sich die Blicke auf die Zukunft der Immobilie. Trotz der erschreckenden Umstände des Leichenfundes – inklusive eines von Nagetieren befallenen Hauses – sind lokale Immobilienmakler überzeugt, dass das Anwesen aufgrund seiner exklusiven Lage in der Region bald neue Eigentümer finden könnte. "Das ist ein wunderschönes Anwesen in einer großartigen Gegend", äußert sich ein Mitarbeiter einer ortsansässigen Immobilienfirma gegenüber TMZ.

Interessanterweise sind Makler in New Mexico nicht verpflichtet, potenziellen Käufern den vorherigen Todesfall auf dem Grundstück offenzulegen. Zudem geben sich mehrere Brancheninsider gegenüber dem Magazin optimistisch, dass weder die Räumlichkeiten noch die damit verbundenen Negativschlagzeilen einen zukünftigen Verkauf nachhaltig behindern würden. Jer Collins von Exp Realty mutmaßt, dass die öffentliche Aufmerksamkeit, die insbesondere durch das Ableben der Hollywood-Legende entstand, sogar potenziell das Interesse einiger Käufer steigern könnte. Auch das Problem mit den Nagetieren sollte durch bessere Vorkehrungen durch die neuen Besitzer laut den Experten leicht in den Griff zu bekommen sein.

Aktuell erschüttern herzzerreißende Aufnahmen der Bodycam einer Polizistin die Fans der Hollywood-Legende. Wie ein YouTube-Video zeigt, bewachte Betsys Hund den Körper seiner leblosen Besitzerin. Während die Polizisten den Leichenfundort begutachteten, lag die Fellnase nur wenige Meter entfernt in seinem Körbchen. Am 26. Februar wurden Gene und Betsy gemeinsam mit einem ihrer Hunde tot in ihrem Anwesen aufgefunden. Man geht davon aus, dass die Pianistin an einer Infektion des Hantavirus starb. Der Leinwandstar starb vermutlich eine Woche später an den Folgen einer Herzkrankheit sowie seiner fortschreitenden Alzheimer-Erkrankung.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

ActionPress / ALL ACTION Schauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy