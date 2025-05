Anonymes Grab: Gene Hackman wurde heimlich beigesetzt

Gene Hackman (✝95) ist in aller Stille auf einem unscheinbaren Grabfeld am Rand von Santa Fe in New Mexico beigesetzt worden – und das neben seiner verstorbenen Ehefrau Betsy Arakawa. Die beiden waren im Februar, erst zwölf Tage nach Betsys Tod, tot in ihrem gemeinsamen Haus aufgefunden worden, was für großes Aufsehen sorgte. Laut DailyMail erfolgte die Bestattung erst zwei Monate später, nachdem sämtliche Untersuchungen beendet waren, und fand unter strengster Geheimhaltung statt. Sogar die Mitarbeiter des Friedhofs Santa Fe Memorial Gardens wussten teilweise nicht, wer in dem kleinen, unscheinbaren Grab ohne Stein beigesetzt wurde. Die Organisation übernahmen seine drei Kinder aus erster Ehe, Christopher, Elizabeth und Leslie, obwohl diese laut übereinstimmenden Medienberichten bewusst aus dem 80-Millionen-Erbe ihres berühmten Vaters gestrichen worden waren.

Die Beisetzung von Gene und Betsy war ungewöhnlich diskret für einen Hollywoodstar dieses Kalibers: keine Blumen, kein Grabstein, nur ein schwarzes Buch mit zwei Muscheln als "geheime Botschaft" sowie einige Windspiele in der Nähe erinnern an den zweifachen Oscarpreisträger, so DailyMail. Vorbeilaufende Besucher, aber auch Familien anderer Verstorbener, bemerkten nicht, dass sich hier das Grab eines der größten Hollywood-Schauspieler der vergangenen Jahrzehnte befindet. Die Familie hatte nach ihrem Wunsch lange Zeit sogar den Friedhof angewiesen, keinerlei Auskunft über die Beisetzung zu geben. Erst kürzlich wurde diese Informationssperre gelockert. Während es um die Frage des Erbes immer noch Streit und Unsicherheiten gibt – da auch Betsy vor Gene verstarb und als alleinige Erbin vorgesehen war –, gilt nach US-Gesetz: Sollten keine anderen testamentarischen Regelungen greifen, könnten die Kinder letztlich doch begünstigt werden.

Schon in der Vergangenheit ließ Gene mehrfach durchblicken, dass sein beruflicher Erfolg einen hohen Preis hatte. So sagte er bereits 1989 im Gespräch mit der New York Times: "Auch wenn ich eine Familie hatte, nahm ich Rollen an, die uns monatelang trennten. Der Ruhm, das Geld – das war zu verführerisch für den armen Jungen, der ich damals war." Nach früheren Medienberichten führte gerade dieser Rückzug ins Privatleben und die schwierige Vater-Kind-Beziehung zu jahrelanger Entfremdung. Die letzten Lebensjahre verbrachte der Schauspieler bewusst abgeschottet in New Mexico. Betsy starb an einer seltenen Viruserkrankung, Gene kurz darauf an den Folgen von Herzleiden und Alzheimer. Ihr Hund Zinna wurde ebenfalls tot aufgefunden, während zwei weitere Tiere die Tragödie überlebten.

Lucy Nicholson/Afp via Getty Images, MEGA Collage: Gene Hackman und Leslie Anne Allen

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler

