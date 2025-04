Gene Hackman fastete vor seinem Tod für mehrere Tage

Die Obduktion von Gene Hackman (✝95) ist abgeschlossen und offenbart Tragisches. Wie bereits berichtet, verstarb der Schauspieler an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung – doch nun wurde ein weiteres Detail bekannt: In seinem Magen fand sich keinerlei Nahrung und auch ein besonders hoher Acetonwert in seinem Blut deutet auf langanhaltenden Nahrungsmangel hin. Laut Hello! führte dieses vermutlich unfreiwillige Fasten zu einem Eiweißmangel, der das ohnehin geschwächte Herz-Kreislaufsystem weiter belastet habe. Der Obduktionsbericht liefert damit weitere Hinweise darauf, wie isoliert und hilflos der an Alzheimer erkrankte Gene nach dem Tod seiner Frau, Betsy Arakawa, gewesen sein muss. Das Paar wurde Ende Februar tot in seinem Haus in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden. Bereits kurze Zeit später stand fest, dass Betsy dem seltenen, durch Nagetiere übertragenen Hantavirus erlegen war.

Den Ermittlern zufolge hatte Gene seit etwa einer Woche allein im Haus gelebt, ohne zu realisieren, dass Betsy bereits verstorben war – sein geistiger Zustand könnte dazu geführt haben, dass er die volle Tragweite des Geschehens nicht erfasste. Die liebevoll eingerichtete Wohnung der beiden sei Berichten zufolge bei der Entdeckung der Leichen in einem verwahrlosten Zustand gewesen. Behörden gehen davon aus, dass nach Betsys Tod weder ein Pfleger noch Freunde regelmäßig im Haus nach dem Rechten sahen. Freunde und Nachbarn berichten zuletzt von einem zunehmend zurückgezogenen Leben der beiden. Zudem soll Betsy in den letzten Jahren alle organisatorischen Dinge für Gene im Kontakt mit der Außenwelt übernommen haben.

Gene und Betsy lernten sich Mitte der 1980er Jahre in einem Fitnessstudio in Los Angeles kennen – fernab vom Hollywood-Trubel, in dem der Schauspieler jahrzehntelang zu Hause war. Ihre Partnerschaft lebte eher von ruhigen, gemeinsamen Momenten abseits der Öffentlichkeit: Spaziergänge mit den geliebten Hunden, gemeinsame Reisen und Hobbys wie das Malen prägten ihren Alltag. Gene, der mit Rollen in Filmen wie "French Connection" und "Erbarmungslos" zum Weltstar avancierte, hatte seinen Fokus in den letzten Jahrzehnten ganz auf das Leben mit Betsy gelegt. Menschen aus dem engeren Umfeld betonen immer wieder die tiefe Liebe zwischen den beiden. Ein langjähriger Freund äußerte gegenüber People: "Sie waren alles füreinander. Betsy kümmerte sich mit so viel Fürsorge um Gene. Sie sorgte dafür, dass er sein Lebensende auf seine Weise verbringen konnte – ruhig, geliebt und abseits des Rampenlichts."

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

AcrtionPress / Collection Christophel © Malpaso Productions / Erbarmungslos Gene Hackman im Western "Erbarmungslos", 1992