Gene Hackmans Frau Betsy bestellte vor Tod Sauerstoffflasche

Immer mehr Details über die letzten Tage von Gene Hackman (✝95) und seiner Frau Betsy Arakawa kommen ans Licht. Wie jetzt Mirror berichtet, tätigte die Pianistin, die im Februar an den Folgen eines Hantavirus starb, eine beunruhigende Bestellung bei Amazon. Sie orderte kurz vor ihrem Tod Sauerstoffflaschen, vermutlich um gegen Symptome wie Atemnot zu kämpfen. Die investigativen Berichte zeigen auch, dass sie kurz zuvor online nach medizinischen Informationen zu grippeähnlichen Beschwerden und COVID-19 recherchiert hatte. Die Eheleute wurden am 26. Februar in ihrem Anwesen in Santa Fe tot aufgefunden. Bei Gene, der etwa eine Woche länger lebte, führte vermutlich eine Kombination aus Herzkrankheit und Alzheimer zu seinem Tod.

Zusätzlich zur Sauerstoffbestellung zeigte Überwachungskamera-Material, wie Betsy kurz vor ihrem Tod noch einkaufte. Am 11. Februar wurde sie in einem Supermarkt und einem Tierbedarfsladen in Santa Fe gefilmt. Ihr Verhalten wirkte unauffällig, keine erkennbaren äußeren Anzeichen für Beschwerden oder die gesundheitliche Notsituation, die sich wenige Tage später ereignet haben muss. Nach ihrem Tod wurden massive Hygieneprobleme in der Villa des Paares entdeckt. Tragisch ist auch, dass einer ihrer Hunde, Zinna, starb, da er in einer Hundebox eingesperrt war und vermutlich nach Betsys Tod nicht mehr freigelassen wurde. Die zwei anderen Vierbeiner des Ehepaares überlebten.

Das Anwesen von Gene und Betsy ist in keinem guten Zustand: Laut eines Berichts des New Mexico Department of Public Health, den TMZ veröffentlichte, war das Grundstück der beiden stark von Nagetieren befallen. Die Behörden fanden tote sowie lebende Tiere in verschiedenen Gebäuden des Anwesens und sogar in den Autos des Leinwandstars und seiner Frau. Nichtsdestotrotz gaben sich örtliche Immobilienmakler optimistisch bezüglich der Immobilie – aufgrund der tollen Lage der Villa könnte schon bald ein neuer Eigentümer gefunden werden.

ActionPress / ALL ACTION Schauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy

Getty Images Gene Hackman bei den Golden Globes 2003