Autopsie bestätigt Todesursache von Gene Hackmans Frau Betsy

Gene Hackmans (✝95) Ehefrau Betsy Arakawa ist laut ihrem abschließenden Autopsiebericht an den Folgen des Hantavirus-Pulmonal-Syndroms gestorben. Das Ergebnis wurde am vergangenen Dienstag bekannt gegeben und bestätigt, dass die Musikerin Mitte Februar an dieser seltenen Krankheit verstarb, wie nun die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet. Die Untersuchung ergab unter anderem, dass Betsys Lunge zum Todeszeitpunkt schwer und stark mit Flüssigkeit belastet war, was auf ein bereits fortgeschrittenes Stadium der Erkrankung hindeutet.

Weitere Details der Autopsie zeigen, dass neben der schweren Lungenbeteiligung auch eine leichte Verhärtung der Blutgefäße festgestellt wurde, die das Herz und den Körper mit Blut versorgen. Wie dem Bericht zu entnehmen ist, wurde Betsy auch auf bekannte Viren wie COVID-19 sowie auf Grippe und auf Alkohol oder Drogen getestet – alle Befunde waren jedoch negativ. Anzeichen von Fremdverschulden suchte man bei der Pianistin vergeblich und auch ihr Kohlenmonoxidwert lag demnach im normalen Bereich.

Wie bereits vor wenigen Wochen vom Mirror berichtet wurde, bestellte Betsy kurz vor ihrem Tod Sauerstoffflaschen im Internet. Laut den Recherchen suchte die Unternehmerin in ihren letzten Tagen zudem online nach medizinischen Hinweisen zu grippeähnlichen Symptomen und COVID-19. Diese Maßnahmen deuten darauf hin, dass sie selbst versuchte, ihre plötzlich auftretenden Beschwerden zu lindern. Überwachungskameras hielten außerdem fest, dass sie noch am 11. Februar im Supermarkt und in einem Tierbedarfsladen einkaufte, dabei aber nach außen hin keinerlei Anzeichen für eine akute gesundheitliche Krise zeigte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler

Anzeige Anzeige

ActionPress / ALL ACTION Schauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy

Anzeige Anzeige