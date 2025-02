Gene Hackmans Tochter sucht nach Antworten zu seinem Tod

Gene Hackman (✝95) wurde am 27. Februar tot in seinem Haus in New Mexico aufgefunden. Neben ihm wurde ebenfalls leblos seine Partnerin Betsy und der gemeinsame Hund vorgefunden. Die genaue Todesursache wird derzeit von den Behörden untersucht. Genes Tochter, Anne Leslie Allen, teilt Us Weekly mit: "Ich glaube, ich bin beunruhigt, herauszufinden, was passiert ist, und ich weiß einfach nicht, wie lange sie schon verstorben waren. [Die Behörden] wissen es auch noch nicht."

Die Familie des Schauspielers äußerte sich in einem Statement betroffen und lobte ihn nicht nur für sein beeindruckendes Lebenswerk, sondern erinnerte auch daran, dass er für sie vor allem "Papa und Opa" war. Zunächst wurden Spekulationen über eine mögliche Kohlenmonoxidvergiftung geäußert. Die Feuerwehr, die von der Polizei zur Unterstützung gerufen wurde, konnte jedoch keine Hinweise auf Gaslecks oder Probleme mit den Leitungen des Hauses finden. Genes Tochter Leslie erklärte gegenüber der Presse, dass die Situation für die Familie äußerst "aufwühlend" sei. Sie sei jedoch dankbar, wenn durch ein mögliches Kohlenmonoxidproblem kein Leidensweg entstanden sei. Sie und ihre Familie planen, bald nach New Mexico zu reisen.

Gene war über Jahrzehnte hinweg eine zentrale Figur in Hollywood und hatte sich nach seiner offiziellen Pensionierung 2004 ins Privatleben zurückgezogen. Berühmt wurde er durch Filme wie "The French Connection" oder "Bonnie & Clyde". Neben seiner Filmkarriere schrieb er als Autor auch Bücher. Privat lebte er seit den 90er-Jahren mit Betsy gemeinsam in New Mexico. Seine Familie beschreibt ihn als fürsorglich und bodenständig. Trotz seines Ruhmes war Gene bekannt dafür, die Öffentlichkeit zu meiden und sich vor allem auf seine Familie zu konzentrieren.

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003