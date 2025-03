Gene Hackman (†) soll seit Monaten kränklich gewirkt haben

Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa wurden am 26. Februar tot in ihrem Haus in Santa Fe aufgefunden. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an, doch jetzt äußerten sich langjährige Freunde des Paares gegenüber People zum offenbar angeschlagenen Gesundheitszustand des Schauspielers. Gene sei in den letzten Monaten als zunehmend fragil wahrgenommen worden und kaum mehr vor die Tür gegangen. Während er zuvor immer gern durch die Nachbarschaft geradelt sei, habe man ihn in letzter Zeit kaum mehr draußen gesehen. Betsy soll sich liebevoll um ihren Ehemann gekümmert haben und hätte etwa versucht, ihn durch Puzzles und Yoga fit zu halten. Die Freunde der Verstorbenen betonten, dass Gene und Betsy als eines der engsten Paare galten, die sie je gekannt hatten.

Als Gene und Betsy vor wenigen Tagen leblos in ihrem Haus gefunden wurden, konnte die Polizei eine Kohlenmonoxidvergiftung relativ schnell ausschließen. Diese Vermutung lag nahe, da auch einer der Familienhunde des Paares tot in ihrer Nähe aufgefunden wurde, während zwei weitere Hunde bei bester Gesundheit auf dem Gelände umherstreunten. Ermittler gehen aktuell davon aus, dass das Paar bis zu neun Tage lang unentdeckt geblieben sein könnte, basierend auf den letzten Aufzeichnungen von Genes Herzschrittmacher. Die Todesursachen werden derzeit durch Autopsien und toxikologische Tests genauer untersucht.

Gene, der 2004 nach einer beeindruckenden Karriere in den Ruhestand trat, hinterließ bleibende Spuren in Hollywood. Privat galt er als leidenschaftlicher Leser, der es liebte, klassische Literatur zu studieren.Darüber hinaus entwickelte der gebürtige Kalifornier eine starke Leidenschaft für die Malerei. Er verbrachte Jahre damit, in seinem Studio in Santa Fe zu malen, was für ihn als wichtige Quelle der Selbstverwirklichung galt. Gene, der sowohl als Schauspieler als auch als Künstler eine beeindruckende Karriere machte, hinterlässt damit ein Erbe, das weit über die Kinoleinwand hinausreicht.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Gene Hackman, Januar 1985