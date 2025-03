Gene Hackmans Hunde sind nach seinem Tod in Sicherheit

Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa wurden am Mittwoch, dem 26. Februar, in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, tot aufgefunden. Das Paar lebte dort zusammen mit drei Deutschen Schäferhunden. Zwei Hunde des Paares, die während der Durchsuchung des Anwesens entdeckt wurden, befinden sich mittlerweile in Sicherheit. Laut einer Mitteilung der Santa Fe County Sheriff’s Office, die People vorliegt, waren die Tiere gesund. Der dritte Hund wurde ebenfalls im Haus gefunden, jedoch verstarb dieser und seine Besitzer unter bislang ungeklärten Umständen. Gene war 95 Jahre alt, Betsy wurde 64.

Die Ermittler fanden Gene in einem separaten Raum des Hauses vor, während Betsy in einem Badezimmer lag, nahe einem umgestürzten Heizgerät und verstreuten Pillen. Der tote Hund befand sich etwa vier bis fünf Meter von Betsy entfernt in einem Schrank. Erste Untersuchungen ergaben, dass beide Körper keine Spuren von Kohlenmonoxid aufwiesen. Während Genes Tod möglicherweise mit einem Herzstillstand durch ein ausgefallenes Herzschrittmachersystem am 17. Februar in Verbindung stehen könnte, bleibt die genaue Todesursache weiterhin unklar. Auch die Familie unterstützt die Ermittlungen und hat in Zusammenarbeit mit der Polizei sichergestellt, dass die überlebenden Hunde versorgt werden.

Gene Hackman, der in legendären Filmen wie "French Connection" und "Erbarmungslos" mitspielte, führte nach seinem Rückzug aus Hollywood ein zurückgezogenes Leben mit seiner Frau Betsy. Die beiden waren seit 1991 miteinander verheiratet. Gene, der für seine Vielseitigkeit und Tiefe in der Schauspielkunst gefeiert wurde, lebte in den späteren Jahren vor allem in New Mexico, um der Hektik der Filmwelt zu entkommen. Seine Liebe zu Tieren und die Ruhe seines Landlebens waren bekannt, wie auch sein familiäres Engagement, das nach seinem Tod besonders von Tochter Leslie hervorgehoben wurde. Sie betonte, dass es in ihrem Zuhause zuvor keine Anzeichen von Problemen gegeben habe.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler