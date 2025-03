Gene Hackmans Schrittmacher war zuletzt am 17. Februar aktiv

Die Ermittlungen zum Tod von Gene Hackman (✝95) und seiner Frau Betsy Arakawa werfen weiterhin Fragen auf. Der Schauspieler, seine Ehefrau und einer ihrer Hunde wurden am 26. Februar 2025 leblos in ihrem Zuhause in New Mexico vorgefunden. Ein Team von Wartungsarbeitern hatte die verstörende Entdeckung gemacht. Wie Just Jared berichtet, ergaben neue Untersuchungen seines Schrittmachers nun, dass seine letzten Vitalzeichen am 17. Februar aufgezeichnet wurden. Das bedeutet, es vergingen neun Tage, bis Gene und seine Frau gefunden wurden. Die genaue Todesursache bleibt jedoch weiterhin unklar – eine zuvor vermutete Vergiftung durch Kohlenmonoxid wurde allerdings schon ausgeschlossen.

Die Polizei von Santa Fe untersucht den Fall mit Hochdruck. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob Gene oder Betsy zuerst starben und welche Umstände zu den Todesfällen führten. "In einer Ermittlungsarbeit versuchen wir meistens, eine Zeitleiste vor dem Ereignis zu erstellen – in diesem Fall arbeiten wir jedoch rückwärts", erklärte Sheriff Adan Mendoza in einer Pressekonferenz. Neben elektronischen Geräten, Medikamentenfläschchen sowie einem Monatsplaner wurden weitere persönliche Gegenstände aus dem Haus sichergestellt, um den Ereignissen auf den Grund zu gehen. Die endgültigen Autopsie-Ergebnisse und toxikologischen Analysen liegen bislang nicht vor und könnten noch Wochen in Anspruch nehmen.

Gene Hackman, der für Filme wie "Mississippi Burning" und "The French Connection" mit Oscars ausgezeichnet wurde, genoss in seinen letzten Lebensjahren ein ruhigeres Leben fernab des Rampenlichts. Seit 1991 war er mit Betsy Arakawa verheiratet, einer ehemaligen Musikerin, die ihn stets als seinen "größten Fan" unterstützte. Das Paar, das keine gemeinsamen Kinder hatte, lebte zurückgezogen in New Mexico. Gene, der inzwischen als einer der größten Schauspieler seiner Generation gilt, hatte sich 2004 offiziell aus Hollywood zurückgezogen, um sich verstärkt der Schriftstellerei und dem Leben jenseits der Leinwand zu widmen. Viele seiner Kollegen und Bewunderer trauern um den Verlust des Schauspielers und seiner Frau.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Anzeige Anzeige

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler

Anzeige Anzeige