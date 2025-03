Millionenpublikum: "Let's Dance" sahnt starke Quoten ab

Let's Dance begeistert weiterhin ein Millionenpublikum! Am vergangenen Freitag schalteten laut Quotenmeter 3,39 Millionen Zuschauer die RTL-Show ein, um die ersten Paartänze der Promis und ihrer Profi-Partner zu verfolgen – das entspricht einem Marktanteil von unglaublichen 15,5 Prozent. Zwar konnte die Show nicht ganz an die 3,6 Millionen Zuschauer der Auftaktfolge der neuen Staffel am 21. Februar heranreichen, dennoch bleibt das Format ein klarer Quotenhit. Besonders erfolgreich war "Let's Dance" in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, wo die Show mit einem Marktanteil von 17,2 Prozent den Tagessieg einholte.

Trotz des leichten Rückgangs der Zuschauerzahlen bleibt "Let's Dance" die klare Nummer eins am Freitagabend. Die Show bot den Fans aber auch wieder sehr viel Unterhaltung. Ob kleine Fauxpas oder spannende Choreografien – alles war zu sehen. So zeigten besonders Para-Schwimmer Taliso Engel und Ex-Turner Fabian Hambüchen (37), wie viel Tanztalent in ihnen steckt: Beide bekamen von der Jury für ihren allerersten Tanz mit ihren Profi-Partnerinnen jeweils 23 Punkte. Bei Osan Yaran und Ben Zucker (41) klappte es noch nicht so gut. Sie belegten mit neun und zehn Punkten die letzten beiden Plätze des Abends.

Auch die erste Entscheidung stand an – und es traf Comedian Osan Yaran. Er konnte die Jury und die Zuschauer am wenigsten begeistern und wurde mitsamt seiner Tanzpartnerin Christina Hänni (35) rausgewählt. Via Instagram meldete er sich danach enttäuscht bei seinen Fans: "Ich habe mein Bestes gegeben, was soll ich machen. [...] Ich fand, ich habe nicht so schlecht getanzt." Dass Juror Joachim Llambi (60) anmerkte, dass er sich im Gegensatz zur ersten Woche überhaupt nicht verbessert habe, fand er zu hart und könne er nicht nachvollziehen.

RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare von "Let's Dance" 2025

RTL / Jörn Strojny Osan Yaran, Kandidat von "Let's Dance" 2025

