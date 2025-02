Dieser Kandidat muss "Let's Dance" als Erstes verlassen

Die diesjährige Staffel Let's Dance hat gerade erst begonnen – doch für einen Promi endet die Tanzshow schon nach der ersten Liveshow. Zusammen mit ihren Profitänzern haben die Stars wieder alles auf dem Tanzparkett gegeben und gezeigt, wie gut sie den langsamen Walzer, Cha-Cha-Cha, Jive, Tango und Quickstep schon beherrschen. Doch ein Kandidat konnte weder die Jury – bestehend aus Jorge González (57), Motsi Mabuse (43) und Joachim Llambi (60) – noch das Publikum überzeugen. Osan Yaran bekam nur zehn Jury-Punkte sowie zu wenige Anrufe und muss als Erster das Tanzparkett räumen. Damit hat der Comedian nicht mehr die Chance, Dancing Star 2025 zu werden.

Und wer hat die Juroren am heutigen Abend am meisten überzeugt? Den Punkten nach zu urteilen, waren das ganz klar Taliso Engel und Fabian Hambüchen (37). Der Para-Schwimmer und der ehemalige Turner erhielten beide 23 Punkte für ihre Tanzdarbietungen. Fabian begeisterte die Jury ganz besonders. Sogar der sonst so strenge Llambi betitelte seine Leistung als "sehr ordentlich". Doch auch SelfieSandra (25) sorgte für Begeisterung hinter dem Jury-Pult. Motsi und Jorge lobten ihre Energie und auch Joachim hob hervor: "Du bist vielleicht nicht die perfekte Tänzerin, aber du kommst hier runter und machst dein Ding, und das finde ich gut." Schlusslichter der Jury-Bewertung waren heute Ben Zucker (41) mit nur neun und Osan mit zehn Punkten.

Drei Stars waren heute vor dem Rausschmiss sicher. Para-Schwimmer Taliso gewann in der Kennenlernshow die begehrte Wildcard und konnte sich heute noch in Sicherheit wiegen. Auch Leyla Lahouar (28) und Jeanette Biedermann (45) waren heute vor dem Exit geschützt. Die beiden Promi-Damen mussten nämlich krankheitsbedingt aussetzen und können erst in der kommenden Woche ihre Tanzfortschritte auf dem "Let's Dance"-Parkett präsentieren.

RTL / Jörn Strojny Osan Yaran, Kandidat von "Let's Dance" 2025

RTL / Jörn Strojny Taliso Engel, Kandidat von "Let's Dance" 2025

