Nach Trennung: Megan Fox setzt auf ihre Schwester Kristi

Megan Fox (38) fiebert der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes mit Ex-Verlobtem Machine Gun Kelly (34) entgegen und erhält dabei Unterstützung von ihrer Familie. Besonders ihre Schwester Kristi Fox steht ihr in dieser aufregenden und emotionalen Phase zur Seite. Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtet, haben die beiden viel Kontakt, während sich die Beauty auf das Leben als frischgebackene Mutter vorbereitet. Die Beziehung zwischen Megan und MGK endete bereits im letzten Jahr, kurz nachdem sie ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatten. Trotz der Trennung soll der Musiker fest entschlossen sein, eine präsente Vaterfigur im Leben seines Kindes zu sein.

Insiderberichte legen nahe, dass Megan und MGK sporadisch über Textnachrichten in Kontakt stehen - allerdings auf rein organisatorischer Ebene und ohne Pläne, ihre Beziehung wieder aufleben zu lassen. Megan habe ihrem Verflossenen laut Us Weekly klargemacht, dass die romantische Verbindung für sie abgeschlossen ist. Auch wenn ihre Kommunikation überschaubar bleibt, scheint MGK bestrebt, Teil des Lebens seines Kindes zu sein. Megan, die bereits drei Kinder aus ihrer Ehe mit Brian Austin Green (51) hat, setzt vor allem auf familiären Rückhalt und ihre private Umgebung, um die Geburt zu meistern. Ihre Schwester Kristi, die ein Leben abseits des Rampenlichts als Schulberaterin führt, war für Megan schon immer eine wichtige Stütze.

Die Beziehung zwischen Megan und MGK war von Anfang an turbulent. 2020 kamen sie erstmals zusammen, nachdem sie sich am Set von "Midnight in the Switchgrass" kennengelernt hatten. Es folgten Verlobung und mehrfaches On-off, bevor 2024 das endgültige Aus kam. Megan, die von Kollegen und Fans für ihre starke Persönlichkeit geschätzt wird, konzentriert sich nun vor allem auf ihre Kinder und ihr neues Kapitel als Mutter. Ihre Schwester Kristi, die bisher nur selten gemeinsam mit Megan in der Öffentlichkeit gesehen wurde, scheint in dieser Lebensphase eine entscheidende Rolle für sie einzunehmen – ein Beweis für die enge Verbundenheit der beiden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige